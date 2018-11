"하성운 자작곡 포함 11곡"…워너원, 트랙리스트+미리듣기 공개

그룹 워너원이 새 앨범의 트랙리스트와 미리듣기를 공개했다.워너원 측은 오늘(15일) 첫 번째 정규앨범 '1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)'의 모든 트랙리스트와 프리뷰 영상을 공개했다.이날 공개된 트랙리스트에는 데뷔 타이틀곡 '에너제틱'의 작곡가 Flow Blow, '켜줘'의 작곡가 iHwak이 프로듀싱한 타이틀곡 '봄바람'을 포함해 총 11개의 신곡이 담겨 있어 눈길을 사로잡는다.하성운이 직접 작사/작곡에 참여한 '불꽃놀이', 박우진이 랩메이킹을 맡은 'Awake!' 등 워너원 멤버가 작업에 참여한 곡이 기대감을 키우고, 특히 아홉 번째 트랙 '12번째 별'은 'CD ONLY'라고 적혀 있어 궁금증을 유도하고 있다. 더불어 11번 트랙 'Beautiful (Part.ll)'는 지난해 11월에 발매됐던 'Beautiful'에서 더 나아가 어떤 감성을 선사할지 관심이 쏠린다.프리뷰 영상에는 수록곡의 하이라이트가 담겨 있어 이번 앨범에 수록된 곡들을 짧게나마 들어볼 수 있다. 더불어 앞서 공개된 어드벤처, 로맨스 버전의 콘셉트 이미지를 잇는, 처음 공개되는 멤버들의 사진들로 구성되어 보는 즐거움까지 더한다.오는 19일 오후 6시 발매되는 '1¹¹=1(POWER OF DESTINY)'은 '1÷x=1' '0+1=1' '1-1=0' '1X1=1' 등 그 동안 연산(戀算) 시리즈를 선보였던 워너원이 주어진 운명을 개척해내고자 하는 의지를 '1¹¹=1'라는 수식으로 형상화한 워너원의 첫 번째 정규 앨범이다.'봄바람'은 하나로써 함께하던 너와 내가 서로를 그리워하게 되어버린 운명(DESTINY), 하지만 그 운명에 맞서 싸우며 다시 만나 하나가 되고자 하는 의지(POWER)를 담아낸 '1¹¹=1(POWER OF DESTINY)'의 타이틀 곡으로써, 한층 더 성장한 워너원의 음악성을 보여줄 것으로 기대를 모은다.[사진제공=스윙엔터테인먼트](SBS funE 강선애 기자)