"사랑의 기원"…워너원, 11人 목소리 담은 컴백 티저 공개

컴백을 앞둔 그룹 워너원이 새 앨범의 첫 티저영상을 공개했다.워너원 측은 26일 오후 1시 공식 SNS를 통해 오는 11월 19일 발매하는 새 앨범의 티저 영상을 공개했다.앞서 워너원은 줄의 시작과 끝이 하나로 이루어진 모양을 띄고 있는 카세트 테이프를 티저 이미지로 공개하며 본격 컴백을 예고한 바 있다. 이번에 공개된 컴백 티저 영상은 새로운 컬러의 카세트 테이프가 실제로 플레이 되는 것처럼 돌아가며, 워너원 멤버 11명 모두의 음성이 흘러나와 눈과 귀를 사로잡는다."태초에 인간은 두 쌍이 하나의 존재로 연결되어 있었다"라는 윤지성의 목소리로 시작하는 내레이션은 "어느날 자신의 위엄에 대항하려는 인간에게"(하성운), "위험과 분노를 느낀 신들은"(박지훈), "그들을 반으로 갈라놓아 살게 만들었다"(박우진), "이에 태초부터 하나의 운명을 공유했던 인간들은"(이대휘), "헤어진 자신의 반쪽을 그리워하고"(강다니엘), "찾아 헤매게 되었다"(김재환), "한때 나였던 너를 찾는 것, 그것이 우리의 시작이자 사랑의 기원이다"(황민현),"The Origin of Love"(라이관린)라는 의미심장한 말들로 이어진다. 마지막에는 "WANNA ONE"(배진영), "November, 19th"(옹성우)라며 11월 19일이라는 워너원의 컴백일을 예고한다.워너원은 지난 6월 대망의 월드 투어 'ONE : THE WORLD'를 개최해 3개월 동안 세계 14개 도시에서 팬들을 만났다. 월드 투어와 함께 이번 새 앨범 준비에도 박차를 가했던 워너원은 한층 더 성숙해진 모습으로 '1÷χ=1(UNDIVIDED)' 이후 약 170일 만에 새 앨범으로 돌아온다.첫 티저영상에 팬들은 "기대된다", "목소리가 다들 좋다", "무슨 의미일까" 등의 반응을 보이며 새 앨범에 대한 기대감을 키웠다.[사진=스윙엔터테인먼트 제공, SBS funE DB](SBS funE 강선애 기자)