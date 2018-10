[스브스타] 파나마전 첫 골 후 박주호-황희찬이 선보인 'E.T 세리머니'의 비밀

한국 축구 국가대표 선수 박주호와 황희찬이 파나마전 득점 후 선보인 'E.T 세리머니'에 숨겨진 비밀이 공개됐습니다.지난 18일, KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 티저 예고편 영상이 공개됐습니다.영상에는 박주호의 딸 나은이가 이승우, 황희찬을 만나 이야기를 나누는 장면이 담겼습니다.황희찬은 나은이에게 "(골 넣으면) 어떤 세리머니 해줄까? 라고 물었고, 이에 나은이는 수줍게 자신의 손가락을 슬며시 내밀고 황희찬의 손가락과 맞대며 'E.T 세리머니'를 요구했습니다.그렇게 황희찬은 나은이와 'E.T 세리머니'를 약속한 겁니다.또 이날 나은이는 이승우에게 '오빠'라고 부르는 반면, 황희찬에게는 '아빠 친구'라고 불러 웃음을 자아내기도 했습니다.그리고 지난 16일 열린 축구 국가대표팀 친선경기 파나마 전에서 전반 4분 만에 한국은 황희찬의 도움으로 박주호가 슛을 기록했습니다.이에 두 선수는 득점 후 서로 손가락을 맞대는 'E.T 세리머니'를 선보이며 나은이와의 약속을 지켰습니다.우리나라는 파나마와 평가전에서 2대2 무승부를 기록했습니다.(구성= 한류경 에디터, 사진= KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 영상 캡처)(SBS 스브스타)