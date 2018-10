애플, 아이패드·맥북 신제품 30일 공개…"아이폰XS 닮은꼴"

▲ 애플 신제품 공개 초청장

애플이 오는 30일(이하 현지시간) 미국 뉴욕 브루클린 뮤직아카데미에서 프레스 이벤트(언론행사)를 연다고 18일 발표했다.애플은 여러 IT 매체들에 각기 다른 디자인으로 보낸 언팩(신제품 공개) 초청장에서 "현재 진행 중인 많은 것들이 있다"고 귀띔했다.애플은 어떤 제품을 공개하는 것인지 명시하지 않았지만, 대다수 IT 매체는 애플이 새로운 11인치 아이패드와 랩톱 컴퓨터인 맥북 새 모델을 공개할 것으로 예상했다.애플 전문가 궈밍치는 앞서 "새 아이패드에 아이폰과 마찬가지로 페이스 ID(안면인식 기능)가 탑재될 것"이라고 말했다.애플의 아이패드 프로는 현재 10.5인치와 12.9인치 대화면 모델이 나와 있는데 이번에 10.5인치 모델을 계승할 신제품을 선보일 것으로 보인다.여러 IT 매체들은 이번에 공개할 아이패드가 작년에 나온 아이폰 X와 올해 공개된 아이폰 XS, XS맥스의 디자인, 기능을 모방한 닮은꼴이 될 것으로 예측했다.맥북 신제품은 블룸버그 등이 지난 8월 보도한 대로 맥북 프로 미니와 좀 더 싼 가격에 공급하게 될 레티나 디스플레이의 맥북 보급형 모델이 나올 것으로 점쳐진다.(연합뉴스/사진=연합뉴스)