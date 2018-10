에릭남도 가을 발라드로…30일 신곡 'Miss You' 발매

가수 에릭남이 가을 발라드로 돌아온다.



지난 4월, 미니앨범 '어니스틀리(Honestly)'로 상반기를 뜨겁게 달구었던 가수 에릭남이 이번엔 가을에 어울리는 신곡으로 컴백하는 것.



에릭남은 15일 오전, 공식 SNS를 통해 오는 30일 오후 6시, 새 싱글 '미스 유(Miss You)' 발매 소식을 알리며, 티저 이미지를 공개했다.



공개된 티저 이미지 속에는 깔끔한 체크 패턴 수트를 입은 에릭남의 모습이 담겨 시선을 끈다. 어딘가 쓸쓸해 보이는 에릭남의 모습이 브라운 색감의 이미지와 어우러져 가을 감성을 물씬 풍긴다.



또한, 필기체로 흘려 쓴 신곡의 제목 'Miss You'와 함께 신곡 발매일인 '2018. 10. 30 6PM'이라는 문구가 적혀있어, 신곡에 대한 기대감을 한층 더 끌어올리고 있다.



에릭남의 이번 신곡 'Miss You'는 연인과 이별한 남자의 복잡한 마음을 솔직하게 풀어낸 곡으로, 가을에 어울리는 애틋하면서도 감성적인 노래가 될 전망이다.



에릭남은 지난 4월, 2년 만의 미니앨범 'Honestly' 발매 후 6월 한달 간 미국, 캐나다, 멕시코 16개 도시에서 북미투어를 성황리에 마치며 국내외를 모두 사로잡은 글로벌 인기를 입증했다.



이후 미국의 신예 싱어송라이터 듀오 Loote의 '유어 사이드 오브 더 베드(Your Side Of The Bed)'의 리믹스 버전 피처링 및 영화 '몬스터호텔 3' OST 참여하고, 싱가포르의 세계적 호텔인 마리나베이샌즈의 광고 모델로 활동하는 등 활발한 해외 활동을 펼쳐왔다.



한편 오는 30일 오후 6시 발매를 앞둔 에릭남의 새 싱글 'Miss You' 관련 자세한 정보는 순차적으로 공개될 예정이다.



(SBS funE 강경윤 기자)