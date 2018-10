온라인 도박장 총괄 IT회사 대표 구속

IT 회사 대표로 있으면서 8천억 원대 온라인 도박장을 운영해 온 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울지방경찰청 광역수사대는 도박사이트 제작자 35살 황 모 씨와 프로그램 개발자 48살 김 모 씨, 도박사이트 운영자 49살 김 모 씨 등 7명을 도박장개설 혐의로 구속했습니다.



또 사이트를 운영하며 갈등이 불거지면 '해결사' 역할을 한 조직폭력배 24살 최 모 씨와 브로커 등 9명을 같은 혐의로 불구속 입건했습니다.



사이버머니를 돈으로 환전해주며 외환거래 등 방법으로 자금을 세탁한 50살 임 모 씨 등 4명은 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 입건됐습니다.



이들 일당은 2016년 8월부터 올해 4월까지 외국 호텔 카지노에서 바카라 등 영상 판권을 사와 영상을 보며 게임을 하는 도박사이트 42곳을 열어 운영한 혐의를 받고 있습니다.



초창기 황씨는 어도비 플래시 프로그램을 기반으로 사이트를 운영해왔으나, 영상이 자주 끊겨 '사기가 아니냐'는 항의가 잇따르자 수소문 끝에 프로그래머 김씨를 섭외했습니다.



도박으로 재산을 탕진했던 프로그래머 김씨는 황씨의 의뢰를 받고 카지노 생중계 영상을 보는 동시에 베팅하는 프로그램 '마징가'를 개발했습니다.



황씨는 프로그래머 김씨와 도박사이트 운영자 김씨 등에게 월급으로 1천만원을 지급했으며, 특히 프로그래머 김 씨는 도박 사이트 오류를 손볼 때마다 600만원을 추가로 받아갔습니다.



해당 사이트 회원은 1만여 명으로, 경찰은 이 중 과거 도박 전과가 있고 베팅 금액이 2천만 원 이상인 91명을 도박 혐의로 불구속 입건했습니다.



가장 많은 금액을 베팅한 회원은 50억 원을 건 치과의사 63살 정 모 씨로 드러났습니다.



황씨는 서울 서초구 방배동에 있는 아버지 소유 건물 한 층에 IT 회사를, 다른 층에는 사이트를 실시간 모니터링하는 사무실을 차렸습니다.



이곳에서 황씨는 도박사이트 개설, 분양뿐만 아니라 '애프터 서비스'까지 제공했습니다.



황씨가 대표로 있던 IT 회사 직원 6명은 황씨의 도박 사이트 운영 사실을 전혀 몰랐던 것으로 나타났습니다.



(사진=연합뉴스)