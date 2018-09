크러쉬, 11월 단독 콘서트 '본격 피케팅 예고'

국내 최고의 R&B 싱어송라이터 크러쉬의 단독 콘서트 티켓이 오픈된다.



크러쉬는 11월 3~4일 송파구에 위치한 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '2018 CRUSH ON YOU TOUR-wonderlost-'를 개최한다.



'2018 CRUSH ON YOU TOUR-wonderlost-'는 20일 오후 8시 인터파크 티켓을 통해 단독으로 티켓을 오픈한다. 크러쉬의 콘서트를 오랫동안 기다려온 많은 팬들은 지난주 크러쉬 단독 콘서트 개최 소식을 접한 후 이번 콘서트에 큰 기대감을 보이고 있다.



크러쉬는 그동안 단독 콘서트를 개최할 때마다 매회 전석 매진을 기록해왔다. 더욱이 이번 공연은 '2016 CRUSH ON YOU TOUR-wonderlust-' 이후 2년 만에 선보이는 단독 콘서트인 만큼 이전보다 더욱 뜨거운 티켓 예매 전쟁이 펼쳐질 것으로 기대를 모으고 있다.



많은 팬들이 오랜 시간 기다려왔던 단독 콘서트인 만큼 크러쉬는 기획단계부터 직접 참여하며 보다 완성도 높은 공연을 위해 준비 중이다. 특히, 이번 콘서트에서는 'Oasis', '잊어버리지마', '가끔', 'Whatever You Do', 'Hug Me', '우아해', '어떻게 지내' 등 크러쉬를 대표하는 히트곡뿐만 아니라 방송에서는 소개되지 않았던 다양한 수록곡들도 함께 선보이며 국내 팬들에게 더욱더 특별한 무대를 선사한다.



이번 콘서트 타이틀인 '2018 CRUSH ON YOU TOUR-wonderlost-'는 올해 7월 발매한 EP앨범 타이틀 'wonderlost'를 그대로 적용했다. '2016 CRUSH ON YOU TOUR-wonderlust-'에 이어 wonder 시리즈의 두 번째 이야기가 담긴 이번 콘서트에는 한층 더 깊어진 크러쉬의 감성을 담아 가을밤을 진하게 물들인다.



크러쉬는 이번 앨범 'wonderlost'의 음원 공개 하루 만에 음원사이트 실시간 차트 1위를 기록하며 다시 한번 차트 이터의 명성을 지켰다. 이번 콘서트를 통해 차트 이터를 넘어 남다른 티켓 파워까지 입증할 전망이다.



