샤이니, 정규 6집 합본 앨범 '주간 음반 차트 1위'

샤이니(SHINee)가 정규 6집 합본 앨범 'The Story of Light' Epilogue('더 스토리 오브 라이트' 에필로그)로 주간 음반 차트 1위를 차지했다.



지난 10일 발매된 샤이니 정규 6집 합본 앨범 'The Story of Light' Epilogue는 17일 발표된 한터차트, 신나라레코드, 핫트랙스, 교보문고 등 각종 음반 차트에서 주간 1위에 올라 음악 팬들의 높은 관심을 실감케 했다.



이번 앨범은 올해 샤이니 데뷔 10주년을 맞아 3개 앨범으로 순차 공개된 정규 6집 'The Story of Light' EP.1, EP.2, EP.3에 신곡 '셀 수 없는'(Countless)까지 총 16곡으로 구성돼 있다. 다채롭고 풍성한 샤이니의 음악 색깔과 감성을 만날 수 있어 많은 사랑을 받고 있다.



더불어 추가 수록된 신곡 '셀 수 없는'은 서정적인 아르페지오 리프로 시작되는 청량한 트로피컬 하우스 장르 기반의 R&B 곡이다. 숫자(하나, 둘, 셋, 넷/ 원, 투, 쓰리, 포)와 한글(가, 나, 다, 라)을 4행시처럼 풀어낸 가사와 연인을 '단어, 문장, 언어'에 점진적으로 빗대어 표현한 후렴구가 듣는 재미를 더한다. 그루비한 비트 위에 샤이니의 정교한 하모니와 호소력 짙은 보이스가 어우러져 귀를 매료시킨다.



(SBS funE 이정아 기자)