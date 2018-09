美 빌보드 "방탄소년단 'IDOL' 빌보드 '핫 100' 11위 진입"

미국 빌보드가 방탄소년단이 빌보드 '핫 100'에서 11위에 올랐다고 밝혔다.



4일(현지시간) 미국 빌보드는 "BTS 'IDOL', Featuring Nicki Minaj, Debuts at No. 11 on Billboard Hot 100"(방탄소년단의 IDOL(Feat. Nicki Minaj), 빌보드 핫 100 11위로 데뷔) 기사를 보도했다.



빌보드는 "방탄소년단의 새로운 '빌보드 200' 1위 앨범 'LOVE YOURSELF: Answer'에 수록된 이 곡은 6월에 10위로 정점을 찍은 그들의 'FAKE LOVE'에 뒤를 이어 케이팝 사상 두 번째로 높은 '핫 100' 첫 진입 기록을 세우며 차트에 올랐다"고 말했다.



이어 "방탄소년단의 'IDOL'(Feat. Nicki Minaj)은 9월 8일자 빌보드 '핫 100' 차트에 11위에 올랐으며 이는 케이팝 가수 역사상 두 번째로 높은 첫 진입 기록이다. 가장 높은 첫 진입 기록도 6월에 10위로 차트 데뷔하며 정점을 찍은 'FAKE LOVE'로 방탄소년단이 보유하고 있다"고 전했다.



빌보드는 "'IDOL'은 방탄소년단의 4번째 핫 100 진입 곡이며 'FAKE LOVE' 이전에는 'DNA'가 지난해 10월에 67위에 올랐고 'MIC Drop'(Feat. Desiigner)가 12월에 28위로 차트 데뷔 및 곡 기록을 세운 바 있다"고 설명했다.



스트리밍, 라디오 에어플레이 및 판매량에 기반한 '핫 100'을 포함한 모든 차트는 5일(현지시간)에 업데이트 된다.



방탄소년단은 5일 미국 로스앤젤레스 스테이플스 센터에서 'LOVE YOURSELF' 투어를 이어간다.



(SBS funE 이정아 기자)