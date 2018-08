방탄소년단, 국내 탄탄 인지도 다시금 증명 '앞으로가 더 기대된다'

방탄소년단이 30일 열린 '2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈'(2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS, 이하 2018 SOBA/SBS funE, SBS MTV 중계)에서 대상을 수상하며 슬슬 하반기 시상식 수상 행렬을 시작했다.해외에서 큰 사랑을 받는 것도 중요하지만 국내에서의 탄탄한 인지도가 없다면 모래 위에 쌓은 성이라고 보는 시각도 다수 존재한다. 그런 면에서 방탄소년단은 국내의 탄탄한 입지를 배경으로 해외 시장에서도 승승장구 하고 있는 안정적인 경우라고 볼 수 있다.방탄소년단의 하반기가 더욱 기대되는 이유는 그들이 더욱 다양한 시도를 통해 풍성한 볼거리, 들을 거리를 선사할 것이라고 믿기 때문이다.방탄소년단은 지난해 11월 세계적인 DJ 스티브 아오키와 미국 힙합계 핫한 래퍼 디자이너와 손잡고 컬래버레이션 곡 'MIC Drop' 리믹스 버전을 깜짝 공개해 팬들을 환호케 했다. 게다가 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에 10주 이상 연속 머무르는 대기록을 세우기도 했다.여기서 끝이 아니었다. 지난 8월 24일 발매된 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 Answer'의 마지막 트랙 'IDOL'은 니키 미나즈가 피처링을 했다. 니키 미나즈가 피처링에 참여한 'IDOL'(Feat. Nicki Minaj)은 앨범에는 수록되지 않은 디지털 스페셜 트랙이다. 니키 미나즈만의 아이코닉 랩 스타일이 돋보이는 곡으로 타이틀곡 'IDOL'과는 또 다른 느낌이다.이번 만남에 대해 멤버 슈가는 지난 25일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 기자회견에서 "어렸을 때부터 들었던 랩퍼인데 그 랩퍼와 이렇게 작업을 하고 있다는 것에 큰 자부심을 느낀다. 니키 미나즈가 덧붙여지면 곡이 확 살아나지 않을까 해서 제안을 했고 그 쪽에서 제안을 받아들여 성사됐다. 다음 앨범에는 누구와 작업할지 우리도 모른다. 어떤 음악일지에 따라 누구와 작업을 하는 게 좋을지 달라질 것 같다"라고 설명했다.이번 새 앨범을 발표하면서 세계적인 스타들에게 축하를 받기도 한다.원디렉션 멤버 리암 페인은 앨범이 방탄소년단의 앨범이 발매된 날 SNS를 통해 "방탄소년단이 자랑스럽다. 예전에 나는 그들과 같은 레벨에 있다고 말한 적이 있는데 이토록 좋은 음악을 같은 시간에 공개해서 너무나 기쁘다"라며 방탄소년단 새 앨범 발매 소식을 전했다.영화배우이자 개그맨, 진행자로 유명한 제임스 코든은 지난 29일 "방탄소년단을 내 쇼에 초대하고 싶다"라고 전했고 세계적인 모델 타이라 뱅크스도 이날 "방탄소년단이 다음 주에 LA에 온다고 들었다. 만날 수 있을까?"라고 적어 눈길을 모았다.영국 출신 세계적인 팝 스타 에드 시런도 빼놓을 수 없다. 그는 SNS를 통해 "멋진 앨범이다. 기대 만큼 멋진 일주일을 보낼 방탄소년단을 축하한다"고 말했다.멤버 제이홉은 에드 시런의 언급에 대해 "에드 시런의 말에 깜짝 놀랐다. 전혀 만남이나 교류가 없었던 터라 신기했다. 연습생 때부터 꿈꿔왔던 아티스트들과 협업하고 컬래버레이션을 하고 있다는 게 정말 신기하다"고 밝혔다.세계적인 팝스타들과 함께 작업을 할 만큼 성장했지만 여전히 그들과의 작업이 영광이고 신기하는 방탄소년단의 모습은 그래서 더 풋풋하고 편안하다.열심히 음악을 하고 상으로 그에 대한 박수도 받고 있는 방탄소년단. 그들이 앞으로는 또 어떤 합작으로 보다 신선한 음악을 내놓을지 설렌다.방탄소년단은 25, 26일 서울 공연을 시작으로 'LOVE YOURSELF' 투어를 펼친다. 북미, 유럽, 일본 등 16개 도시 33회 공연 확정했다. 이 가운데는 미국 스타디움 공연도 포함돼 있다.(SBS funE 이정아 기자)