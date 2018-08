'신화 에릭X이민우X앤디부터 윤시윤까지'…정글 눈호강 후발대 생존 시작

'정글의 법칙 in 사바' 신화 에릭 이민우 앤디와 윤시윤, 이다희, 장동윤 등 역대급 눈호강 라인업이 후발대 생존을 시작한다.



지난 5월 진행된 SBS '정글의 법칙 in 사바' 촬영에서 신화의 에릭 이민우 앤디, 윤시윤와 이다희, 장동윤이 출격해 활약을 펼쳤다. .



특히 신화 삼인방은 데뷔 20년차의 관록이 뭔지 제대로 보여줬다. 에릭은 생존의 모든 순간을 화보로 만들며 독보적인 비주얼을 자랑했다.



윤시윤은 극한 정글 생존에도 불구하고 특유의 해맑은 미소로 눈길을 끌었다. 여기에 숨길 수 없는 우월한 기럭지의 소유자 이다희까지 합류하며 정글 생존의 매 순간을 화보로 만들었다.



마지막으로 장동윤은 '정글의 법칙'을 통해 데뷔 후 첫 예능에 도전해.후발대 병만족 중 유일한 20대로서 막내의 귀여움과 패기를 겸비한 순수 청년 모습을 보였다.



한편 후발대 병만족의 생존지는 그림 같은 외경과는 달리 그 안을 들여다보면 온통 버려진 쓰레기로 가득한 '쓰레기 섬'이다. 바로 이곳에서 병만족을 충격에 빠트린 '24시간 쓰레기 섬 생존'에 나섰다.



후발대 병만족의 상상초월 생존기는 오는 31일 '정글의 법칙 in 사바'에서 공개된다.



(SBS funE 손재은 기자)