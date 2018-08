방탄소년단, 'IDOL' 뮤비 조회수 1억 뷰 '韓 그룹 최단 시간 돌파'

그룹 방탄소년단의 신곡 'IDOL' 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.



'IDOL' 뮤직비디오는 지난 24일 오후 6시에 첫 공개된 이후 4일 23시간만인 29일 오후 5시 20분경 조회수 1억건을 넘었다.



이로써 방탄소년단은 지난 5월 'FAKE LOVE'로 세웠던 자체 기록(9일)을 경신하며 한국그룹 최단 시간 1억뷰 돌파 기록을 세웠다.



'IDOL' 뮤직비디오는 열대 사바나 초원과 북청 사자놀이, 유로-아시안 건축 및 한국 전통 양식을 차용한 화려한 세트를 바탕으로 영상 시작부터 끝까지 신나고 흥겨운 분위기를 이어간다. 여기에 서브 컬쳐의 그래픽 효과가 더해져 감각적이고 화려한 색감을 보여준다.



방탄소년단은 '쩔어'를 시작으로 '불타오르네'(FIRE), '피 땀 눈물', '상남자', 'Save ME', 'Not Today', '봄날', 'DNA', 'Danger', 'I NEED U', '호르몬 전쟁', 'MIC Drop' 리믹스, 'FAKE LOVE'에 이어 'IDOL'까지 총 14편의 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파하며 한국 가수 최다 1억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



방탄소년단은 30일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 31일 KBS2 '뮤직뱅크', 9월 1일 '쇼! 음악중심', 9월 2일 SBS '인기가요'를 통해 컴백 무대를 선보인다.



(SBS funE 이정아 기자)