소녀시대 히트곡 'The Boys' MV 유튜브 2억뷰 돌파

소녀시대 히트곡 'The Boys'(더 보이즈) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 2억 뷰를 돌파했다.



지난 2011년 10월 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 공개된 'The Boys' 뮤직비디오는 2014년 9월 유튜브 조회 수 1억 뷰를 넘은 데 이어 29일 오후 3시께 2억 뷰를 돌파해 소녀시대의 인기를 실감케 했다.



이로써 소녀시대는 'I GOT A BOY'(아이 갓 어 보이), 'Gee'(지), 'The Boys' 등 3개의 뮤직비디오가 2억 뷰를 돌파함은 물론, 'Oh!'(오!), 'MR. TAXI'(미스터 택시), 태연 'I'(아이)까지 3개의 1억 뷰 뮤직비디오도 보유하고 있어 명실상부 'K-POP 레전드 걸그룹' 다운 면모를 다시 한번 입증했다.



소녀시대 정규 3집 타이틀 곡 'The Boys'는 발표 당시 국내 음원 및 음반 차트 1위, 음악방송 1위를 석권했으며 엠넷 아시안 뮤직 어워즈 올해의 가수상, 골든디스크 어워즈 디지털 음원 부문 대상을 수상하는 등 연말 가요 시상식을 휩쓴 바 있다.



소녀시대의 새 유닛 소녀시대-Oh!GG(소녀시대-오!지지)는 5일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 싱글 '몰랐니'(Lil' Touch)를 발표한다.









(SBS funE 이정아 기자)