"옹성우도 놀랐다"…정글 성훈, 조선소 AI 로봇

'정글의 법칙 in 사바' 성훈이 '정글 AI'로 활약했다.3일 방송된 SBS '정글의 법칙 in 사바' 성훈은 일본 팬미팅 일정으로 인해 뒤늦게 합류했다.성훈이 모습을 드러내자마자 이를 가장 먼저 발견한 김병만은 "아침에 일 갔다가 저녁에 퇴근하는 사람 같다"고 말문을 열었고, 성훈은 "다녀왔다"고 인사했다.병만족은 배를 만들고 있던 상황. 성훈은 숨 돌릴 틈도 없이 가방도 내려놓지도 못한 채 자신의 뒤로 들어오는 긴 나무를 옮겨줘야 했다.그렇게 성훈은 멤버들과 제대로 된 인사도 없이 자연스럽게 배 만들기 작업에 투입됐다.성훈은 제작진과 인터뷰에서 "도착하자마자 후~ 느낌이었다. 그래도 전에 한 번 해봤다고 오자마자 편안하게 할 수 있었다"며 "방송은 잘 모르겠고, 주어진 것을 잘하려고 한다"고 밝혔다.김병만은 성훈의 일솜씨에 만족감을 드러냈다. "한 명 더 있다고 이렇게 강한지 몰랐다. 모두가 힘이 빠졌을 때 와서 전속력으로 달려들어서 해줬다"고 말했다.김병만의 말처럼 성훈은 정글 조선소에서 쉼 없이 일을 했다. 맨손으로 못을 빼고, 톱으로 나무를 자르는 등 로봇처럼 일을 해냈다. 하물며 사람들이 이야기를 해도 일에만 몰두했다.옹성우는 제작진과 인터뷰에서 "성훈이 형님이 살짝 사람 대 사람이 아닌…"라며 " '안녕하세요' 인사하고 바로 망치 하나 들고 때리는데…"라고 성훈의 '정글 AI' 모습에 놀라워했다.'정글의 법칙 in 사바'는 매주 금요일 방송된다.[사진=SBS](SBS funE 손재은 기자)