'마카롱부터 곱떡곱떡까지'…외식하는날 홍윤화, 김민기와 먹心 저격

‘외식하는 날’ 홍윤화 김민기 커플이 역대급 먹방으로 안방극장 먹심(心)을 저격했다.



25일 방송된 SBS Plus ‘외식하는 날’에서는 혹독한 다이어트 중 치팅데이를 맞이한 홍윤화가 김민기와 함께 외식데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.



두 사람은 첫 번째 메뉴로 홍윤화가 가장 먹고 싶었던 최애 디저트, 마카롱과 다쿠아즈를 먹으러 나섰다. 홍윤화는 가는 길에도 식욕을 폭발 시키며 기상천외한 음식 랩을 구사, 넘치는 흥을 주체하지 못하며 보는 이들을 폭소케 했다.



하루치 판매량이 정해져 있는 마카롱 가게에 들어선 홍윤화는 결의에 찬 눈빛으로 “종류별로 하나씩 다 주세요”라고 주문했고 방문 첫날 가게 스탬프 쿠폰을 완성하는 전무후무(?)한 기록을 세우며 원조 먹방 여신의 명성을 실감케 했다.



두 사람은 디저트를 모두 클리어한 후 단골인 곱창집을 방문해 곱창 4인분에 볶음밥까지 먹어 치우는 어마어마한 먹성을 발휘하며 MC들을 깜짝 놀라게 했다. 배부름에 고통스러워하는 김민기와는 달리 홍윤화는 남다른 곱창 철학은 물론 독보적인 볶음밥 스킬까지 선보이며 제대로 된 먹방을 펼쳤다.



뿐만 아니라 김민기는 행복해하는 홍윤화를 향해 애정 가득한 눈빛을 발사하며 사랑꾼의 면모를 톡톡히 보였다. 홍윤화의 치팅데이 분위기를 깨트리지 않기 위해 배부르다고 절대 말하지 않는 것은 물론 그녀가 알려준 방법대로 음식을 먹는 등 일명 ‘먹바타’에 등극했다. 또한 곱창과 떡을 번갈아가며 젓가락에 끼운 일명 ‘곱떡곱떡’을 직접 만들어 줘 ‘소떡소떡’을 이을 새로운 유행의 탄생을 예감케 했다.



곱창에 기분이 좋아진 홍윤화는 김민기에게 소원을 물었고 이에 “그만 먹었으면 좋겠다”며 무의식 중 진심이 튀어나와 9년차 커플의 리얼한 티격태격 케미를 발산했다. 홍윤화 역시 ‘김민기vs곱창’의 선택에 “나중에 말하면 안될까요”라며 재치 있게 대답해 스튜디오에 웃음 폭탄을 투하했다.



이처럼 사랑과 웃음이 넘치는 홍윤화, 김민기 커플의 달콤살벌한 치팅데이는 보는 것만으로도 행복하고 유쾌한 것은 물론, 침샘부터 연애세포까지 자극하며 안방극장에 다채로운 재미를 전했다.



‘외식하는 날’은 매주 수요일 밤 9시 30분 SBS Plus, 목요일 밤 11시 SBS funE, 토요일 밤 12시 SBS MTV에서 방송된다.



사진= SBS Plus 캡처



(SBS funE 손재은 기자)