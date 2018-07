애슐리 "4kg 감량…힙 운동 열심히 했다"

그룹 레이디스 코드(LADIES' CODE) 애슐리의 첫 솔로 앨범 'HERE WE ARE'(히얼 위 아)가 베일을 벗는다.



17일 정오 각종 온라인 음악 사이트를 통해 'HERE WE ARE'를 공개한 애슐리는 이날 오후 2시 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 쇼케이스를 열고 새 앨범 타이틀곡 'HERE WE ARE' 무대를 공개했다.



애슐리는 가장 듣고 싶은 말로 '서머퀸'을 꼽았다. 애슐리는 "서머퀸 하면 딱 애슐리가 떠올랐으면 한다. 첫 솔로 앨범인 만큼 신선하지 않을까 한다. 스포티한 느낌과 건강미가 더해진 섹시여서 그냥 섹시와는 차별점이 있다"라며 활짝 미소 지었다.



그렇다면 '서머퀸 라이벌'로 누구를 생각하고 있을까. 애슐리는 "7월에 컴백하는 분들이 진짜 많은데 그 중에 라이벌은...다 라이벌이 아닐까 한다. 라이벌이라고 대결하는 것보다 선의의 경쟁으로 다들 열심히 하니까 나도 그 중의 한 명으로 최선을 다하겠다"라고 말했다.



첫 단독 쇼케이스를 연 애슐리는 "떨리지만 톡톡 튀는 매력을 보여주려 노력했다. 휴양지의 낮과 밤을 노래한 앨범이다"라고 소감을 전했다.



애슐리는 "음악 방송에서 5위 안에 드는 것이 목표다"라며 포부를 전하기도 했다.



이번 앨범을 준비하며 애슐리는 4kg 가량을 감량하고 탄탄한 몸매로 눈길을 모았다. 애슐리는 "힙 운동을 열심히 했다. 거의 매일 매일 힙 운동을 했다"라고 밝혔다.



애슐리의 첫 솔로 앨범 'HERE WE ARE'는 여름 휴양지의 낮과 밤을 이야기한 앨범으로 일렉트로 팝 장르의 수록곡 'ANSWER'(앤써)가 매혹적인 여름밤을, 타이틀곡 'HERE WE ARE'는 트로피컬 댄스 장르의 곡으로 뜨거운 여름 낮의 정취를 그려냈다.



