애슐리 "레이디스 코드 이후 2년만…정말 그리웠다"

그룹 레이디스 코드(LADIES' CODE) 애슐리의 첫 솔로 앨범 'HERE WE ARE'(히얼 위 아)가 베일을 벗는다.



17일 정오 각종 온라인 음악 사이트를 통해 'HERE WE ARE'를 공개한 애슐리는 이날 오후 2시 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 쇼케이스를 열고 새 앨범 타이틀곡 'HERE WE ARE' 무대를 공개했다.



애슐리는 "서머퀸 애슐리다"라고 인사했다.



이어 "2016년 레이디스 코드 무대 이후 2년 만에 인사드리는 것이다. 정말 그리웠다"라며 활짝 미소 지었다.



4개 국어를 하는 애슐리는 영어, 스페인어, 일본어 등으로 전 세계 팬들에게 인사를 했다.



애슐리의 첫 솔로 앨범 'HERE WE ARE'는 여름 휴양지의 낮과 밤을 이야기한 앨범으로 일렉트로 팝 장르의 수록곡 'ANSWER'(앤써)가 매혹적인 여름밤을, 타이틀곡 'HERE WE ARE'는 트로피컬 댄스 장르의 곡으로 뜨거운 여름 낮의 정취를 그려냈다.



(SBS funE 이정아 기자)