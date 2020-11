※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

미국 대선 투표가 우리 시각으로 오늘(3일) 저녁부터 시작됩니다. 내일 오후쯤에는 당선인의 윤곽이 나올 것으로 보이는데, 예년과는 다르게 우편 투표를 한 미국 유권자들이 1억 명에 육박해서 우편 투표 개표가 늦어질 경우 승리 선언이나 패배한 후보의 승복 선언이 일찍 나오지 않을 가능성도 있습니다. 혼돈의 승부 속에서도 패배한 미국 대선 후보들은 승리한 후보가 우리의 대통령이라며 힘을 합쳐야 한다고 호소했습니다. 그것이 미국이라고 말이죠. 트럼프 대통령은 지더라도 그런 모습을 보일 수 있을까요? 지금 미국은, 또 우리는 과연 지금 여기에서 어디로 가고 있는지 한 번 생각해봤으면 좋겠습니다. 찰스 브래들리의 'Where Do We Go From Here'라는 노래 제목이 지금의 상황과 잘 어울립니다.영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)