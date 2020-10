[인-잇] 나훈아는 자유다

"충분히 발달된 기술은 마법과 구별할 수 없다"

(Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic)

"짜친 것도 당당하게. 우습지만 진지하게."

#테스형 #나훈아 #새앨범 #thisisswag



어쩌다가 한바탕 턱 빠지게 웃는다 / 그리고는 아픔을 그 웃음에 묻는다

그저 와준 오늘이 고맙기는 하여도 / 죽어도 오고 마는 또 내일이 두렵다

아! 테스형 세상이 왜 이래 왜 이렇게 힘들어 / 아! 테스형 소크라테스형 사랑은 또 왜 이래

너 자신을 알라며 툭 내뱉고 간 말을 / 내가 어찌 알겠소 모르겠소 테스형



-나훈아 '테스형' 中-

세계 SF문학계의 나훈아 쯤은 될 아서 C.클라크가 불현듯 생각난 건 '대한민국 어게인 나훈아' TV콘서트를 보면서 였다. 지구 곳곳, 삼천리 방방곡곡 1000곳의 관객들이 온라인으로 연결된 장면은 장관이었다. 아서 클라크는 이른바 '과학 3법칙'에서 말했다.화상회의 앱 줌(Zoom)으로 미팅하고 온라인으로 수업하는 비접촉 시대에 1000군데 연결하는 게 뭐 대단한 기술이냐고 할 수 있지만 그걸 한 무대에 구현해낸 장면은 충분히 매지컬했다. 글자 그대로 시공간을 뛰어넘는 연출. 아마 거기서 흘러나온 음악들이 EDM이 아닌 트로트여서 더 반전 매력이 있었을지도 모른다.지난 달 초 나훈아의 새 앨범('아홉 이야기')에 실린 노래 중 '테스형'을 듣고 감탄해 노래 일부를 인스타그램에 올린 적이 있다. 설명 글에 이렇게 썼다.소크라테스를 "테스형"이라 부르는 용기와 창의성을 보여준 '훈아형'은 80년대의 강물에 푹 담갔다가 막 건져낸 것 같은 시공간 초월의 뮤직비디오도 시전했다. 제비꽃을 노래하면 제비꽃이 나왔고 들국화를 얘기하면 들국화가 화면에 나왔다. 흔한 노래방 배경화면을 방불케 한 '테스형' 뮤직 비디오는 나훈아의 자신감이라는 말 말고는 설명할 길이 없다. 다른 이가 이렇게 만들었다면 아마 '무성의', '무감각', '꼰대'라는 말로 치부됐을지도 모르겠다.뮤직비디오처럼 그의 가사는 쉽다. 쉬우면서 정곡을 찌른다. 단순하지만 단단한 단어를 쓴다. 가장 어려운 경지다.

(갈무리)

내가 왜 이러는지 몰라 / 도대체 왜 이런지 몰라

꼬집어 말할 순 없어도 / 서러운 마음 나도 몰라

잊어야 하는 줄은 알아 / 이제는 남인 줄도 알아

알면서 왜 이런지 몰라 / 두 눈에 눈물 고였잖아

이러는 내가 정말 싫어 / 이러는 내가 정말 미워

이제는 정말 잊어야지 / 오늘도 사랑 갈무리



(잡초)

아무도 찾지않는 바람부는 언덕에 / 이름모를 잡초야

"나훈아는 사람들이 생각지 못하는 걸 노랫말로 써요. 잡초, 땡벌, 홍시···. '무시로'의 뜻이 '시시때때로, 수시로'인 거 아셨어요? '수시로, 수시로'라고 불렀으면 재미없었을 텐데 무시로라고 하니까 너무 멋있는 거죠. 일상에서 뽑아내는 감수성이 어마어마해요."



-9월8일 자 조선일보-

한송이 꽃이라면 향기라도 있을텐데 / 이것저것 아무것도 없는 잡초라네발이라도 있으면은 님 찾아갈텐데 / 손이라도 있으면은 님 부를텐데이것저것 아무것도 가진 게 없어 / 아무것도 가진 게 없네이미 와버린 이별인데 슬퍼도 울지 말아요 / 이미 때늦은 이별인데 미련은 두지 말아요눈물을 감추어요 눈물을 아껴요 / 이별보다 더 아픈게 외로움인데무시로 무시로 그리울 때 그 때 울어요국내에서 처음으로 대중음악연구로 박사학위를 받은 국문학자 장유정 단국대 교수는 트로트 가수 중 최고의 남자 작사가로 나훈아를 꼽았다.얼핏 들으면 저잣거리에서 막 뽑아내는 것 같아도 결코 막나가는 품위 없는 가사도 아니고 한번 들으면 딱 알아들을 수 있게 직관적이다. 그러면서도 꼭 들어맞는 비유법을 아끼지 않는다. 부사와 동사는 강력하고 무엇보다 뭔가 설명하기 쉽지 않아 입가를 맴도는 인생의 깨달음을 쉬운 말로 풀어 말문을 트이게 하는 느낌이다.2020년 추석은 나훈아의 추석이라고 해도 좋을 만큼 난리였다. 온라인 세상 특유의 호들갑 느낌이 없진 않지만, 오랜만에 지상파TV가 국민통합이라는 '올드한' 기능을 제대로 보여준 이벤트였다. 아직 이 정도로 시민들을 통합해낼 수 있는-부정적인 버즈로서가 아니라- 미디어가 있다는 사실이 놀랍고도 새삼스럽다. 연휴로 며칠 쉬었던 일간지들이 다시 신문을 내자 마자 리뷰 기사를 올렸는데, 다시 보니 더 마음에 잔상이 남는 나훈아의 '어록' 하나가 있다.'어떤 가수로 남고 싶냐'는 질문에 방송에서 그는 이렇게 답했다.는 거였다. 훈장을 왜 안받았냐는 질문에 자신같은 직업을 가진 사람들은 영혼이 자유로워야 하는데 훈장의 무게를 견딜 수 없다고 한 말과 일맥상통한다. 사소한 데 집착을 하다못해 집착에마저 집착하는 나같은 사람에게, 여름을 물리치고 막 불어온 서늘한 가을 바람같은 발언이었다. '그리스인 조르바'의 작가 니코스 카잔차키스의 묘비명에는 다음과 같이 새겨져 있다."나는 아무 것도 두려워하지 않는다. 나는 아무 것도 바라지 않는다. 나는 자유다"유행가 가수 나훈아의 다음 번 앨범에는 '조르바형'이 나올지도 모르겠다.