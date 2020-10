그룹 슈퍼엠이 데뷔 1주년을 맞아 전 세계 팬들과 특별한 시간을 보냈습니다.



지난해 10월 4일 첫 번째 미니앨범 '슈퍼엠'을 발매하면서 K팝 시장의 새로운 어벤져스로 나선 지 어제(4일)로 정확히 1년이 됐는데요, 멤버들은 시간이 굉장히 빨리 지나간 것 같다며 지금까지 응원해준 팬들에게 감사하다는 소감을 전했습니다.



또 서로 어색했던 데뷔 초와는 달리 지금은 서로 많이 편해진 것 같다며 지난날을 추억하기도 했습니다.



팬들이 꼽은 명곡 탑 5를 알아보는 시간도 가졌는데요, 멤버들은 각각 1위와 3위에 오른 'Wish You Were Here'와 'Better Days'를 라이브로 선보였습니다.