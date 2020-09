[스브스타] 배우 이재원, 해외 팬에 '박보검 근황' 알린 사연 "보검이가 바빠서…"

배우 이재원이 한국어를 모르는 박보검의 해외 팬에게 군 생활 중인 박보검의 근황을 전해 웃음을 안겼습니다.tvN 드라마 '청춘기록'에서 박보검의 형 역할로 열연 중인 배우 이재원은 어제(22일) 자신의 인스타그램에 박보검과 찍은 사진과 애니메이션 '포켓몬스터' 캐릭터 사진을 함께 올렸습니다. 환하게 웃고 있는 두 사람은 귀여운 캐릭터의 모습과 높은 싱크로율을 자랑했는데요, 이를 본 한 해외 팬의 요청이 눈길을 끌었습니다.해당 팬은 번역기를 활용해 이재원의 게시물에 "박보금(검)에게 인스타그램 계정을 만들어달라고 하세요"라는 댓글을 남겼는데요, 이에 이재원은 "죄송합니다. 걔가 지금 그럴 상황이 안 돼요"라며 군 생활 중인 박보검의 근황을 전했습니다.하지만 한국어를 할 줄 몰랐던 해당 팬은 이재원의 댓글을 이해하지 못했는데요, 그러자 이재원이 기지를 발휘해 "he defend the country very busy (그는 나라를 지키느라 매우 바쁘다)"라며 영어로 다시 답해줬습니다. 이재원 덕분에 박보검의 근황을 알게 된 팬은 엄지, 눈물 이모티콘을 남기며 고마움을 표했습니다.이에 누리꾼들은 "이재원 씨 작품 속 캐릭터랑 비슷한 성격인 것 같다", "댓글인데 음성 지원되는 것 같네" 등 유쾌한 반응을 보였습니다.앞서 이재원은 배우 오정세와 닮은 얼굴로 누리꾼들을 헷갈리게 하며 화제를 모았는데요, 이재원은 인터뷰를 통해 "오정세의 엄청난 팬이다. 친분은 없지만 닮은 만큼 친형제로 나오면 좋을 것 같다"는 바람을 전하기도 했습니다.(사진=이재원 인스타그램, 온라인 커뮤니티)(SBS 스브스타)