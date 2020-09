WHO "백신 안전성 입증돼야…접종은 내년 중반까진 어려워"

세계보건기구, WHO는 현지시간으로 어제(4일) 코로나19 백신의 안전성과 효능이 입증되지 않을 경우 출시를 승인해선 안 된다고 강조했습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 어제 저녁 진행한 정례 화상 언론 브리핑에서 "WHO는 효과적이고 안전하지 않은 백신을 지지하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.



숨야 스와미나탄 WHO 최고 과학자도 "안전에 대한 최소한의 기준을 충족했다고 규제 당국과 각국 정부, WHO가 확신할 때까지 백신이 대량 배치돼서는 안 된다"고 지적했습니다.



그러면서 백신은 3상까지 임상 시험을 거쳐야 하며 여기에는 수천 명이 참여해야 한다 말했다고 로이터 통신이 전했습니다.



이에 따라 WHO는 코로나19 백신이 개발돼도 광범위한 접종은 내년 중반까지는 어려울 것으로 내다봤습니다.



마거릿 해리스 WHO 대변인은 어제 낮에 열린 유엔 제네바 사무소 브리핑에서 백신의 효과와 안전에 대한 엄격한 점검이 필요하다면서 이같이 말했습니다.



테워드로스 사무총장은 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'에 현재까지 170개국이 참가했다고 전했습니다.



이 가운데 고소득 국가는 78개국이라면서 지난주 코백스에 가입한 독일과 일본, 노르웨이, 유럽연합의 행정부 격인 집행위원회 등에 감사의 뜻을 표했습니다.



그러면서 "백신 민족주의는 팬데믹을 장기화할 것"이라며 코백스 가입을 재차 촉구했습니다.