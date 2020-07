WHO "가장 심각한 보건 위기"…이번 주 긴급위 재소집

세계보건기구(WHO)는 이번 주 후반 코로나19 긴급위원회를 재소집한다고 밝혔습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 27일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "이번 목요일(30일)이면 코로나19에 대해 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선포한 지 6개월이 된다"면서 이같이 말했습니다.



코로나19 긴급위가 소집되는 것은 이번이 네 번째로, 위원회는 이날 코로나19 확산 상황을 평가하고 WHO와 사무총장 등에게 권고 사항을 전달할 예정입니다.



소집일에 대해 AP 통신은 30일이 될 것이라고 전했습니다.



테워드로스 사무총장은 WHO가 국제 보건 규정(IHR)에 따라 PHEIC를 선포한 것이 이번이 여섯 번째이지만, 현재의 팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 상황이 "가장 심각하다"고 우려했습니다.



그는 WHO에 보고된 전 세계 누적 확진자 수가 1천600만 명에 달하며 특히 지난 6주 동안 그 수가 거의 2배 증가했다고 우려했습니다.



이에 따라 긴급위의 권고 사항이 일부 변경될 가능성이 있다고 AFP 통신은 전망했습니다.



테워드로스 사무총장은 검사와 격리, 치료, 접촉자 추적처럼 전염을 억제하고 생명을 살릴 수 있는 기본적인 조치를 강조하면서 한국과 독일, 중국, 캐나다가 이 같은 조치를 일관되게 지켜 좋은 성과를 거뒀다고 소개했습니다.



그러면서 "우리는 팬데믹의 포로가 아니다. 개개인이 변화를 만들 수 있다"면서 "미래는 우리 손에 달려 있다"고 역설했습니다.



브리핑에 배석한 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장도 각국이 여행 규정 등 코로나19 대응책을 자주 바꾸기보다 일관되고 지속해서 시행해야 한다고 강조했다고 dpa 통신이 보도했습니다.



그는 "규칙이 자주 변경되면 지역 사회도, 학교도, 기업도 힘들다"면서 혼란을 피하고 영향력을 가늠할 수 있으려면 정책은 한동안 유지돼야 한다고 말했습니다.