[스브스타] 블랙핑크 지수, '한복 의상'에 이어 손톱에도 '훈민정음' 담아

그룹 블랙핑크가 신곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오에서 입은 한복에 전 세계적인 관심이 쏠린 가운데, 멤버 지수의 '훈민정음 네일아트'에도 뜨거운 반응이 이어졌습니다.어제(2일) 지수는 인스타그램에 자신이 광고 중인 제품 위에서 '손 하트'를 한 사진을 올리며 애정을 드러냈는데요, 누리꾼들은 사진 속 흐릿하게 보이는 지수의 네일아트에 "훈민정음이 쓰여 있는 것 같다"며 주목했습니다.이후 지수의 네일아트를 맡고 있는 네일리스트 박은경 씨가 인스타그램을 통해 "훈민정음 네일. 한국 고유의 글자와 그림을 담았다"라며 지수의 네일아트를 소개했습니다.앞서 블랙핑크는 지난달 27일 한국 걸그룹 최초로 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에서 컴백 무대를 선보였습니다. 블랙핑크가 입고 나온 한 복 의상에 전 세계적인 관심이 쏠리며 멤버들이 입은 의상을 제작한 브랜드에 글로벌 팬들의 문의가 쏟아지기도 했습니다.이어 지수가 훈민정음으로 디자인된 네일아트로 한국의 미를 또 한 번 알리게 됐는데요, 글로벌 팬들은 이에 "독특하고 아름답다", "의상과 잘 어울린다"며 뜨거운 반응을 보이고 있습니다.(사진=YG엔터테인먼트, 'nail_unistella' 인스타그램, 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' 유튜브)(SBS 스브스타)