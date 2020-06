[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(39)…미술관에 간 '오페라의 유령'&발레 '지젤'

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.6월 12일 금요일, 방콕에 지친 당신을 위해 39회차입니다. 1주일 만에 인사드립니다. 코로나19의 기세가 수그러들지 않고 있습니다. 답답하고 불편하더라도 이번 주말에도 외출을 줄이시는 게 좋겠습니다. 금·토·일 온라인 공연 정리했습니다. 온라인 공연 가이드 참고해 공연 즐기시면서, 건강하고 문화적인 주말 보내시기 바랍니다. (1주일에 한 번 쓰는 글이라 다음 주 중 주요 공연들도 덧붙여 소개했습니다.)매주 금요일에 선보이는 LG아트센터의 디지털 스테이지, 이번 주에는 어린이들과 함께 봐도 좋은 가족 무용극 '초토 데쉬'입니다. 현대무용과 발레, 아시아의 무용 전통을 성공적으로 접목한 작품들로 각광받는 안무가 아크람 칸이 안무한 작품이죠. '초토 데쉬'는 '작은 고향'이라는 뜻입니다, 방글라데시계 이민자의 아들로 영국에서 태어나 세계적인 무용가로 성장한 아크람 칸의 정체성과 자아에 대한 이야기를 담았습니다. 영화 '와호장룡'으로 아카데미상을 수상했던 디자이너 팀 입(Tim Yip)의 환상적인 애니메이션이 상상력을 자극합니다.서울돈화문국악당의 온라인 콘서트 '링크' 시리즈, 이번 주 금요일에는 창작음악그룹 '모던가곡'의 공연이 펼쳐집니다. '모던가곡'은 아쟁 김유나, 피리/생황 이나연, 노래/양금 지민아로 2017년 구성된 그룹인데요, 한국의 창작음악을 기반으로 연극, 영상, 무용, 미술, 다양한 장르와 협업하며 다채로운 무대를 선보여 왔습니다. 월·수·금에 열리는 '링크' 다음 주 프로그램은 다음과 같습니다.'링크'의 지난 회차 공연실황도 계속 볼 수 있는데요, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 문화예술인들을 위한 '자발적 관람료' 모금 캠페인도 함께 시행해 모금액은 한국예술인복지재단에 기부합니다.국립현대미술관이 온라인 공연 시리즈 MMCA Live를 시작했습니다. 국립현대미술관은 서울과 과천, 덕수궁, 청주 4곳의 미술관에 어울리는 다양한 예술가들과 협업으로 온라인 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정인데요, 첫 순서로 뮤지컬 '오페라의 유령' 내한공연팀 주역들이 국립현대미술관 서울관 야외마당에서 '오페라의 유령' 뮤지컬 넘버들을 불렀습니다.현재 한국에서는 '오페라의 유령'이 전 세계에서 유일하게 공연되고 있는 중인데요, 내한공연팀 주역배우인 조나단 록스머스(유령), 클레어 라이언(크리스틴), 맷 레이시(라울)가 음악감독 데이빗 앤드류스 로저스의 피아노 반주로 노래합니다. 온라인 공연뿐 아니라 클레어 라이언의 MMCA 소장품 하이라이트 2020+ 브이로그도 함께 만날 수 있습니다.발레 공연도 볼만합니다. 베자르 발레단이 온라인 프로그램을 종료하면서, 6월에 마지막으로 작품 몇 편을 추가로 상영합니다. 이번 주말에는 베토벤 9번 교향곡 '합창'에 모리스 베자르가 안무한 대작 'The Ninth Symphony'가 상영됩니다. 국립발레단의 '지젤' 온라인 상영회도 일요일에 열립니다. 지난 5월 28일 방역 조치 강화에 따라 국·공립 단체 공연이 중단되면서, 개막을 앞두고 한창 연습 중이던 국립발레단 '지젤' 공연이 취소됐죠. 공연 취소의 아쉬움을, 안방 1열 관람으로 조금이나마 풀었으면 좋겠네요.영국 국립극장의 이번 주 상영작은 드라마 '셜록'에서 셜록의 형 역으로 깊은 인상을 남긴 배우 마크 개티스가 주역을 맡은 '조지 3세의 광기'입니다. '조지 왕의 광기' 희곡 작가는 앨런 베넷, 영국인이 사랑하는 극작가이자 소설가입니다. 그가 희곡을 쓴 '히스토리 보이즈' '예술하는 습관' 등 여러 편의 연극이 한국에서도 공연된 적이 있습니다. 영어 대사 자막이 제공됩니다.로열 오페라 하우스의 새 상영작은 푸치니의 '일 트리티코'입니다. 단막 오페라 세 편을 묶은 것인데요, '수녀 안젤리카'와 '외투' '잔니 스키키' 이렇게 세 편을 한꺼번에 볼 수 있습니다. 로열 오페라 하우스는 과거 공연 실황 스트리밍 외에도, 우리 시각으로 일요일 새벽, 스페셜 라이브 공연을 진행합니다. 3월 17일 로열 오페라 하우스 문을 닫은 이후 거의 석 달 만입니다. 로열 오페라단과 발레단의 아티스트들이 참여해 브리튼과 헨델 등의 곡을 연주하고, 로열 발레단 상주 안무가 웨인 맥그리거의 신작도 선보입니다.빈 슈타츠오퍼(국립 오페라극장)도 과거 공연실황 스트리밍과 함께, 라이브 콘서트를 조금씩 재개하고 있습니다. 전속 단체와 예술가들의 콘서트를 100명 정도의 관객만 받아 진행하고 온라인 중계합니다. 이번 주말에는 베이스 토마스 코니에츠니 리사이틀과 베이스 박종민 씨를 포함해 빈 국립오페라 전속 가수들이 출연하는 벨칸토 오페라 갈라가 진행됩니다.영국 런던의 실내악 대표 공연장 [▶위그모어홀] 이 주중 온라인라이브를 매일 진행하고 있습니다. 관객 없이 진행하는 콘서트를 BBC 라디오와 위그모어홀 한국 시각으로 밤 9시에 시작되는데요, 금요일에는 바리톤 로데릭 윌리엄스의 리사이틀이 있고, 다음 주 월요일(15일)에는 피아니스트 이모겐 쿠퍼, 화요일(16일)에는 바이올리니스트 알리나 이브라기모바와 피아니스트 크리스티안 베주이덴호우트 듀오 콘서트 등 프로그램이 좋습니다.롯데콘서트홀을 운영하는 롯데문화재단이 코로나19 확산으로 위축된 공연계를 응원하고 연주자와 관객의 소통을 활성화하기 위해 '무관중 온라인 공연 지원사업'에 나섰는데요, 지원 대상으로 선정된 4개 팀의 공연이 6월 16일(다음 주 화요일), 18일(다음 주 목요일), 23일, 25일, 잇따라 MKG, Music Keeps Going이라는 시리즈로 네이버공연 TV, V라이브에서 온라인 녹화 중계됩니다. [▶예고 보러가기] 이번 주말 공연은 아니지만, 주중 공연으로 챙겨 보시라고 소개해 드립니다.영국 국립발레단이 매주 수요일(한국 시각으로는 목요일 새벽이 됩니다)에 여는 [▶Watch Party] , 이번 주에는 케네스 맥밀란이 말러의 '대지의 노래'에 안무한 'Song of the Earth'입니다. 안무 거장 케네스 맥밀란은 음악과 시, 춤을 조화롭게 엮어 우리 삶의 모습을 상징적으로 보여줍니다.이 작품은 1965년 독일 슈투트가르트 발레단이 초연한 이후 여러 발레단에서 꾸준히 공연해 왔는데요, 원래는 영국 로열발레단과 작업하려 했으나 말러의 음악이 춤과 맞지 않는다는 이유로 무산되었고, 맥밀란의 친구였던 안무가 존 크랑코의 지지를 받아 슈투트가르트 발레단이 초연해 대성공을 거뒀다고 합니다. 말러의 '대지의 노래'는 중국의 시를 바탕으로 작곡되었는데, 그래서인지 맥밀란이 안무한 춤에 동양적인 느낌이 묻어난다는 평을 받았습니다. 목요일(18일) 새벽 3시부터 48시간 동안 볼 수 있습니다.*공연 리스트와 영상 링크 함께 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3는 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다.<6월 12일 (금)>PART 1PART 2#영국 글로브극장 Watch [▶홈페이지] 연극 '맥베스'-학습자료 제공 (~영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '윈저의 즐거운 아낙네들' (~6/14)#영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse [▶유튜브] 발레 '첼리스트' (~6/12)#빈 국립오페라 데일리 라이브 [▶홈페이지] <6월 13일(토)>PART 1# LG아트센터 디지털 스테이지 CoM On [▶네이버TV] 아크람 칸 안무 가족 무용극 '초토 데쉬' (~저녁 8시)PART 2#베자르 발레 로잔 BBL at Home [▶홈페이지] 모리스 베자르 안무 'The Ninth Symphony' (~6/14)#영국 국립극장 NationalTheaterHome [▶홈페이지] 연극 '조지 3세의 광기' ('셜록'의 마크 개티스 주연)(~6/18)#영국 글로브극장 Watch [▶홈페이지] 연극 '맥베스'-학습자료 제공 (~영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '윈저의 즐거운 아낙네들' (~6/14)#영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse [▶유튜브] 푸치니 오페라 '일 트리티코', 잔니 스키키&수녀 안젤리카&외투 (~6/19)#빈 국립오페라 데일리 라이브 [▶홈페이지] <6월 14일 (일)>PART 1PART 2#베자르 발레 로잔 BBL at Home [▶홈페이지] 모리스 베자르 안무 'The Ninth Symphony' (~6/14)#영국 국립극장 NationalTheaterHome [▶홈페이지] 연극 '조지 3세의 광기', '셜록'의 마크 개티스 주연 (~6/18)#영국 글로브극장 Watch [▶홈페이지] 연극 '맥베스'-학습자료 제공 (~영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '윈저의 즐거운 아낙네들' (~6/14)#영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse [▶유튜브] 푸치니 오페라 '일 트리티코', 잔니 스키키&수녀 안젤리카&외투 (~6/19)#빈 국립오페라 데일리 라이브 [▶홈페이지] 회원가입 후 무료관람PART 3#KBS교향악단 디지털K홀 [▶유튜브] 수·금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개#코리안 심포니 내 손안의 콘서트 [▶유튜브] #봄아트프로젝트 방구석 클래식 [▶V라이브] 월요일마다 음악가 라이브와 실시간 채팅, 스트리밍 이후 계속 공개#크레디아TV Meet the Artist Live [▶유튜브] 수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅, 스트리밍 이후 계속 공개#앰비규어스 댄스 컴퍼니 'Breathe' [▶유튜브] #라이브 위드 카네기홀 [▶홈페이지] 수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍, 스트리밍 이후 계속 공개#뉴욕필하모닉 NYPhil Plays On [▶홈페이지] 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개#로열콘세르트허바우 라이브 [▶유튜브] 매주 월·수·금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개#런던 심포니 Always Playing [▶유튜브] 월·토 새벽 3시 반 과거 공연실황 스트리밍, 24시간 공개#태양의서커스 Cirqueconnect [▶유튜브] 매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개, 이전 영상 볼 수 있음#링컨센터 재즈(Jazz at Lincoln Center) [▶유튜브] #유로아트 유튜브 채널 마린스키 극장 공연 모음(발레 호두까기 인형 등) [▶유튜브] #위그모어홀 라이브 [▶페이스북] 주중 한국시각 밤 9시 시작