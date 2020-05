'사립유치원의 일탈'…개인 물품 예산 구입 · 운영비 부당 수령

유치원 예산으로 원장 건강식품 등 개인물품을 구입하고 징수한 원비를 거짓으로 교육청에 보고한 뒤 학급운영비 보조금을 부당하게 수령한 광주 지역 사립유치원들이 감사에 적발됐습니다.



광주시교육청에 따르면 올해 두 차례 사립유치원들에 대한 감사를 한 결과, C 유치원은 2016년 3월부터 2018년 9월까지 유치원 예산으로 원장 개인의 건강식품(12건) 615만 원어치를 구매했습니다.



또한 원장 개인 생식(2건) 81만 원어치와 음료(23건) 89만 원어치를 각각 구매하는 등 총 789만 원어치의 개인물품을 사들였습니다.



M 유치원은 2016년 5월부터 2019년 10월까지 유치원 예산으로 원장 개인의 물품 등(28건) 총 200만 원어치를 구입했습니다.



시 교육청은 C 유치원과 M 유치원 원장이 사적으로 구매한 물품 구입비를 유치원 회계에 보전토록 조치했습니다.



M 유치원은 2016학년도와 2018학년도에 실제 징수한 원비보다 적게 시 교육청에 보고한 뒤 학급운영비 총 2천70만 원을 부당하게 받았습니다.



H 유치원도 2018학년도에 실제 징수한 원비보다 적게 시 교육청에 보고해 학급운영비 총 2천400만 원을 부당하게 수령했습니다.



이들 유치원은 원비를 전년도보다 인하 또는 동결하거나 1.3% 내에서 인상하면 학급수 등을 고려해 유치원에 학급운영비를 지급하는 점을 악용해 실제 징수한 원비보다 적게 시 교육청에 보고한 뒤 학교 운영비를 부당하게 수령한 것입니다.



시 교육청은 부당하게 수령한 학교 운영비를 반납토록 했습니다.



S 유치원은 2017년 2월과 2018년 1월 교사 5명의 급여를 최저임금보다 총 43만 4천 원 적게 지급한 사실이 적발됐습니다.



C 유치원은 2016년 3월부터 올해 2월까지 행정·시설관리·운전업무를 담당한 직원의 국민연금과 사회보험에 가입하지 않았고, 일부 직원에 연말정산 결과 환급해야 할 100여만 원을 환급하지 않은 사실이 적발됐습니다.



(사진=연합뉴스)