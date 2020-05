[커튼콜] 꿈꾸는 소년의 자아 찾기, 뮤지컬 '제이미'(feat. 계속되는 한풀이, '워호스')

-오디오 플레이어로 듣기 ▶ 오디오 플레이어를 클릭하면 휴대전화 잠금 상태에서도 들을 수 있습니다.

올해 공연계 화제작으로 꼽히던 영국 국립극장의 '워호스' 내한공연이 전면 취소됐습니다. '워호스'는 1차 세계대전을 배경으로 소년과 말의 우정을 담은 이야기인데요, 배우들이 들어가 조종하는 실제 크기의 정교한 말 모형 퍼펫이 눈길을 끄는 작품입니다. 여름 내한공연을 앞두고 있었는데, 영국에서도 코로나19가 확산되면서 월드투어 자체가 취소되고 말았습니다. 공연 취소의 한을 팟캐스트에서 조금이나마 풀어봅니다.'워호스' 내한공연 취소를 아쉬워할 틈도 없이, 공연 제작사 쇼노트는 다음 작품 준비에 들어갔습니다. 인기 뮤지컬 '제이미(원제 Everybody's talking about Jamie)의 한국 라이선스 초연입니다. 영국 작은 마을, 제이미라는 소년이 드랙퀸을 꿈꾸면서 벌어지는 이야기인데요, 2천여 명의 경쟁을 뚫고 조권, 신주협, 아스트로의 MJ, 뉴잉스트의 렌이 제이미 역에 캐스팅됐습니다.BBC 다큐멘터리로도 만들어진 실화를 기반으로 한 뮤지컬인데요, 유쾌한 이야기에, 팝을 주조로 한 경쾌한 뮤지컬 넘버들이 잘 어울립니다. 영국 셰필드 지역의 10대들이 쓰는 영어를 어떻게 실감나는 '고딩 한국어'로 번역했는지, 말 맛을 보는 것도 관전 포인트라고 합니다.'Person'과 'Persona' 사이에서 방황하는 청소년의 이야기 〈제이미〉, 7월 4일 LG아트센터 개막을 앞두고 요즘 한창 연습 중입니다. 오늘 방송에서는 뮤지컬 〈제이미〉의 넘버 중 'You Don't Even Know It'을 들을 수 있습니다.커튼콜 43화는 SBS 김수현 기자, 심설인 연출가, 그리고 송한샘 뮤지컬 프로듀서가 함께 합니다.