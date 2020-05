[축덕쑥덕] 전북의 아성에 도전하라! 2020 K리그 프리뷰 (ft. 미디어데이는 왜 없었나?)

-오디오 플레이어로 듣기 ▶ 오디오 플레이어를 클릭하면 휴대전화 잠금 상태에서도 들을 수 있습니다.

5월 8일 전주월드컵경기장에서 전북 vs 수원의 경기를 시작으로 K리그가 개막합니다.프로야구의 화상미디어데이가 큰 화제를 모은 반면 K리그는 왜 '미디어데이'를 열지 못했는지, 팬서비스에 문제는 없는지도 짚어봅니다.올해에도 전북과 울산의 2강 체제가 예상되는 가운데, 전북의 아성을 깨기 위한 다크호스들의 도전이 이어질 것으로 보입니다.1라운드 맞대결 대진을 중심으로 각 팀별 전력 변화를 살펴보고, 이번 시즌 심판 운영 변화도 알아봅니다.한편, 유럽 리그는 시즌 개막 여부를 놓고 희비가 엇갈리고 있습니다.프랑스는 리그를 접고 경기당 평균 승점을 계산해 순위를 결정했고, 독일 분데스리가는 5월 중순쯤 시즌 재개를 검토 중입니다.프리미어리그는 6월 재개를 목표로 삼았지만 현재 확진자 수가 적지 않아 시즌 개막은 어려워 보입니다.오늘 축덕쑥덕에서는 1라운드 매치업별 '2020시즌 K리그 프리뷰'와 '유럽리그 시즌 재개 여부' 등 국내외 축구 이야기 나눕니다.주영민 기자, 주시은 아나운서, 이정찬 기자, 박진형 작가가 참여했습니다.* fb@sbs.co.kr : 여러분의 메일을 기다리고 있습니다. 질문과 사연 많이 보내주세요.00:06:45 청취자 질문 : ① 한국 축구 명예의 전당00:16:27 2020시즌 K리그 개막(+개막전 온라인 생중계)00:22:23 공식 인트로 영상00:28:16 전북 vs 수원00:39:36 울산 vs 상주00:44:55 인천 vs 대구00:48:41 광주 vs 성남00:54:37 포항 vs 부산00:58:51 강원 vs 서울01:06:10 K리그 심판 운영 변화01:09:59 유럽 리그 시즌 개막 여부