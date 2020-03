세계보건기구(WHO)는 23일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응을 위해 국제축구연맹(FIFA)과 캠페인을 진행한다고 밝혔다.



캠페인 이름은 '코로나19를 쫓아내기 위해 메시지를 전달해라'(Pass the message to kick out coronavirus)다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "축구는 수백만 명의 사람들, 특히 젊은 사람들에게 도달할 수 있다"면서 이같이 말했다.



이날 브리핑에는 잔니 인판티노 FIFA 회장도 참석했다.



(연합뉴스)