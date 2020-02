방탄소년단, 또다시 美·英 팝 차트 석권…K팝 새 역사

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(Map of the Soul: 7)로 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 미국 빌보드와 영국 오피셜 차트 동시 정상을 예약하며 K팝 역사를 또 한 번 다시 쓰게 됐습니다.



빌보드는 24일(이하 현지시간) 예고 기사와 SNS를 통해 방탄소년단이 다음 주 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 1위로 데뷔할 것이 예상된다고 밝혔습니다.



빌보드에 따르면 지난 21일 발매된 '맵 오브 더 솔 : 7'은 27일까지 미국에서 30만 점가량의 앨범 수치를 획득할 전망입니다.



점수 대부분이 음반 판매량에 힘입은 것입니다.



빌보드는 음반 판매량과 디지털음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(Track equivalent albums·TEA), 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(Streaming equivalent albums·SEA)를 합산해 가장 인기있는 앨범 순위를 산정합니다.



음원 10곡을 다운받거나, 1천500곡을 스트리밍한 경우 전통적인 음반 1장을 산 것으로 간주합니다.



방탄소년단은 지난해 4월 '맵 오브 더 솔: 페르소나', 2018년 9월 '러브 유어셀프 결 앤서', 2018년 6월 '러브 유어셀프 전 티어' 등 직전 3개 앨범으로 빌보드 200 정상에 올랐습니다.



빌보드는 '맵 오브 더 솔: 페르소나'의 빌보드 200 1위 등극을 앞두고 당시 방탄소년단이 20만 점∼22만5천 점의 앨범 수치를 얻을 것으로 예상했었습니다.



이와 비교하면 30만 점이라는 수치는 전작 성적을 훌쩍 뛰어넘은 것입니다.



방탄소년단은 빌보드와 함께 양대 팝 차트로 평가받는 영국 오피셜 차트에서도 1위를 예약했습니다.



오피셜 차트는 같은 날 BTS가 이 앨범으로 "두 번째 영국 오피셜 넘버원 앨범 에약"했다는 제목의 기사를 통해 "BTS가 '맵 오브 더 솔 : 7'로 두 번째 영국 앨범 차트 1위를 향해 가고 있다"고 보도했습니다.



방탄소년단 새 앨범은 이번 주 CD와 다운로드에서 현재까지 가장 많이 팔린 앨범이자, 경쟁 주자 3팀을 모두 합친 것보다 더 높은 판매고를 올렸다고 오피셜 차트 측이 덧붙여 압도적인 1위를 예고했습니다.



방탄소년단은 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'로 한국 가수로는 처음으로 영국 오피셜 앨범 차트 정상에 오른 바 있습니다.



방탄소년단은 빌보드에서 네 번째, 오피셜 차트에서 두 번째로 정상을 예고하며 세계 음악시장에서 존재감을 거듭 증명했을 뿐만 아니라, 또다시 K팝 역사에 중요한 순간을 기록했습니다.



'맵 오브 더 솔 : 7' 순위가 포함된 공식 차트는 빌보드의 경우 3월 7일자 차트로, 3월 1일(현지시간) 상위 10위권이 먼저 발표될 전망입니다.



오피셜 차트는 28일 발표됩니다.



앨범 차트에서 정상을 예고한 방탄소년단이 싱글 차트에서는 어떤 성적을 낼지 주목됩니다.



'맵 오브 더 솔 : 페르소나' 앨범 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)는 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 8위까지 올랐고, 오피셜 차트에서는 13위를 기록한 바 있습니다.



통상 앨범 차트가 팬덤과 밀접하게 연관됐다면, 싱글 차트 영향력은 대중성이 있는 '히트 송'과 관련이 있는 것으로 여겨집니다.



이번 앨범이 세계 평단으로부터도 비교적 높은 평가를 받는 점도 눈길을 끕니다.



미국 음악매체 롤링스톤은 새 앨범 리뷰 기사에서 "방탄소년단이 자신들의 팝음악 숙련도를 야심 차게 과시했다"고 평가하며 별 5개에 4개를 부여했습니다.



아직 팝계 최고 권위 그래미 후보에는 지명되지 못한 방탄소년단이 이번 앨범을 디딤돌로 그래미까지 날개를 펼칠지도 주목됩니다.



(사진=연합뉴스)