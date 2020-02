방탄소년단 '작은 것들을 위한 시' 뮤비 조회수 7억 건 돌파

그룹 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 뮤직비디오가 7억 뷰를 돌파했다.



지난해 4월 발매한 방탄소년단의 미니앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 뮤직비디오는 21일 오전 8시 10분경 유튜브 조회수 7억 건을 넘었다. 추가로 공개된 아미 버전('ARMY With Luv' ver.) 뮤직비디오의 조회수까지 합치면 약 7억 5천만건이다.



이로써 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 뮤직비디오는 앞서 9억 뷰를 돌파한 'DNA'에 이어 7억 뷰를 돌파한 방탄소년단의 두 번째 뮤직비디오가 됐다.



'작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 뮤직비디오는 피처링에 참여한 세계적인 가수 할시(Halsey)가 출연해 전 세계적으로 뜨거운 반응을 얻었다. 또한, 자유롭고 경쾌한 방탄소년단의 퍼포먼스를 화려한 색감과 세련된 영상미로 담아내며 한편의 뮤지컬 영화를 연상케 한다.



'작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'는 지난해 4월 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8위를 차지하며 많은 사랑을 받았다. 또한, 뮤직비디오는 '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오', '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오', '케이팝 그룹 가운데 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오'등 총 3개의 타이틀로 기네스 세계 기록을 세웠다.



이외에도 방탄소년단은 'DNA' 9억 뷰, '불타오르네 (FIRE)', 'FAKE LOVE', 'MIC Drop' 리믹스, 'IDOL' 6억 뷰, '쩔어', '피 땀 눈물' 5억 뷰, 'Save ME' 4억 뷰, 'Not Today', '상남자' 3억 뷰, '봄날', '호르몬 전쟁', 'I NEED U' 2억 뷰, 'Danger', '하루만', 'We Are Bulletproof Pt.2', 'RUN', 'Serendipity', 'Singularity', 'No More Dream' 등이 1억 뷰 돌파 기록을 가지고 있다.



한편, 방탄소년단은 오늘(21일) 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 발매를 앞두고 있다.



