'21일 컴백' 방탄소년단, 제이홉 주인공 컴백 트레일러 공개

그룹 방탄소년단이 멤버 제이홉을 주인공으로 한 컴백 트레일러를 공개했다.방탄소년단은 3일 0시 빅히트 공식 SNS 채널 및 팬 커뮤니티 'BTS 위버스'를 통해 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 컴백 트레일러 'Outro : Ego'를 공개했다.주인공을 맡은 제이홉은 자신이 '방탄소년단 제이홉'이 되기까지 걸어온 길이 쉽지는 않았지만 모든 것은 운명의 선택이며, 계속해서 그 길을 걷겠다고 노래한다.데뷔 후 7년을 되짚는 내용의 가사처럼, 컴백 트레일러에는 방탄소년단의 이전 콘텐츠들이 빠르게 지나가면서 과거를 훑는 듯한 장면이 담겨있다. 또, 방탄소년단의 데뷔 트레일러에 등장한 키네틱 타이포(Kinetic typography)의 느낌을 살려 감각적인 타이포그래피(typography)를 영상 전반에 활용해 시선을 모은다.이외에도 제이홉의 여유 넘치는 제스처와 퍼포먼스가 2D 콜라주 및 3D 그래픽 효과와 어우러져 다양한 볼거리를 선사한다. 차에 탄 제이홉이 영상 말미에 도착한 곳을 제이홉의 현재 모습이 투영된 거대하고 화려한 도시로 표현해 시각적 효과를 극대화했다.'Outro : Ego'는 아프리칸 리듬에 기반을 둔 에너제틱 한 팝 장르의 곡으로, 2013년 6월에 발매된 방탄소년단의 데뷔 앨범 '2 COOL 4 SKOOL'의 인트로 '2 COOL 4 SKOOL'의 비트를 샘플링해 만들었다.지난 1월 방탄소년단은 새 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'의 컴백 맵을 공개하며 대대적인 컴백을 예고했다. 그 시작을 알린 컴백 트레일러 'Interlude : Shadow'에 이어 이날 베일을 벗은 'Outro : Ego', 그리고 추후 선보일 콘텐츠에 전 세계 팬들의 기대감이 더욱 높아지고 있다.방탄소년단의 네 번째 정규 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'은 오는 21일 발매된다.[사진제공=빅히트엔터테인먼트](SBS funE 강선애 기자)