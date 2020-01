옹성우, 오늘(9일) 따뜻한 첫 자작곡 'WE BELONG' 발표

프로젝트 그룹 워너원 멤버 겸 배우 옹성우의 첫 디지털 싱글 'WE BELONG(위 빌롱)'이 발표된다.



옹성우 소속사 판타지오는 9일, 이날 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 옹성우의 첫 번째 디지털 싱글 'WE BELONG' 음원과 뮤직비디오를 공개한다고 밝혔다.



'WE BELONG'은 청춘에게 전하는 위로를 옹성우의 감성으로 완성한 그의 자작곡이다.



곡은 어쿠스틱 기타의 편안한 분위기와 옹성우의 목소리로 만들어진 보컬 찹(Vocal Chop)이 매력적이다. 따뜻하고 청량한 분위기이며, 옹성우의 자전적인 이야기, 청춘에게 전하는 위로의 메시지가 담겼다. 제목의 뜻처럼 '우리는 서로에게 속해있다'라는 이야기를 별자리, 우주 등에 빗대어 그렸다.



뮤직비디오는 따뜻하고 포근한 분위기의 공간에서 우주의 이미지가 함께하는 몽환적인 느낌을 담았다. 뮤직비디오 속에 옹성우가 숨겨놓은 메시지를 찾아보는 것도 색다른 재미를 줄 것으로 보인다.



옹성우는 지난해 드라마 '열여덟의 순간'으로 배우로서 성공적인 시작을 알렸다. 이번에 옹성우는 이번 디지털 싱글 'WE BELONG'의 작사, 작곡에 참여했고, 오는 2월 첫 방송을 앞둔 JTBC 예능 프로그램 '트래블러-아르헨티나'에 출격한다.



신곡 'WE BELONG'의 무대는 오는 11일 개최되는 옹성우의 국내 첫 단독 팬미팅에서 공개된다.



[사진=판타지오]



(SBS funE 강수지 기자)