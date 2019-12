모모랜드 '컴백 D-3'…뉴트로 신곡 '떰즈업' 콘셉트·안무 미리보기

그룹 모모랜드 신곡 '떰즈업(Thumbs Up)'의 미리보기 영상이 공개됐다.



모모랜드 소속사 MLD엔터테인먼트는 26일 공식 SNS(사회관계망서비스) 및 유튜브 채널을 통해 새 싱글 '떰즈업(Thumbs Up)'의 일명 '스포일러 영상'을 공개했다.



18초 분량의 영상에는 신곡 '떰즈업(Thumbs Up)'의 안무 동작과 콘셉트, 공개를 앞둔 뮤직비디오의 분위기를 유추할 수 있을만한 장면들이 담겼다.



특히 모모랜드는 뉴트로(New-tro) 콘셉트의 워크웨어룩(Work Wear Look)을 십분 소화하고 있어 눈길을 끈다.



'떰즈업'은 모모랜드가 지난 미니앨범 'Show Me' 타이틀곡 '암쏘핫(I'm So Hot)' 이후 9개월 만에 발표하는 새로운 댄스곡이다. 뉴트로 음악을 표방하고 있으며, 앞서 발표한 '뿜뿜', '배엠(BAAM)', '암쏘핫(I'm So Hot)'에서 볼 수 없었던 새로운 콘셉트를 내세운다.



곡과 뮤직비디오는 오는 30일 오후 6시 발표된다.



[사진제공=MLD엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)