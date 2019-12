與 "4+1 역사에 남을 결단" 자평…한국당에 "이성상실 집단난동"

더불어민주당은 자유한국당을 제외한 여야 4+1 합의로 패스트 트랙 법안들을 국회 본회의에 상정한 것을 두고 '역사에 남을 결단'이라고 자평했습니다.



아울러 표결 저지를 위한 한국당의 항의와 필리버스터에 대해선 '이성을 상실한 게 아니냐'며 거세게 비난했습니다.



이인영 원내대표는 오늘(24일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "4+1 지도자들의 한 걸음 물러선 결단은 정치사에서 보기 힘든 장면이었다"며 "국민의 뜨거운 박수를 받아 마땅하다"고 말했습니다.



그러면서 "개혁 열차가 플랫폼을 출발했다"며 "조금 더디고 번거로워도 인내심을 갖고 국회법에 따라 개혁 완수까지 뚜벅뚜벅 전진하겠다"고 강조했습니다.



이어 한국당이 어제 본회의에서 법안 상정에 거세게 반발한 데 대해선 "명백한 반칙"이라며 "사과와 재발 방지를 한국당에 강력히 요청한다"고 밝혔습니다.



"한 번 더 의사진행 방해가 재발한다면, 필요하다면 사법 처리 요청도 주저하지 않겠다"고 말했습니다.



조정식 정책위의장은 "당리당략을 떠나 검찰개혁과 정치개혁의 길에 매진했고, 야 4당도 이런 노력을 함께하고 동참한 끝에 타협을 이뤄냈다"고 자평했습니다.



한국당을 향해서는 "어제 행태는 이성을 상실한 집단의 난동과 같았다"며 "신성한 본회의장을 추악한 정쟁의 장으로 전락시켰다"고 꼬집었습니다.



이어 "필리버스터가 진행 중이지만 한국당이 결심하면 얼마든지 국회를 정상화할 수 있다"며 "한국당의 각성을 촉구한다"고 말했습니다.



국회 국방위원장인 안규백 의원은 대체복무제 도입을 위한 법안들이 올해 안에 통과되지 않으면 병무상 심각한 법적 공백이 초래된다고 언급한 뒤 한국당은 국회 마비 행위를 멈추고 국가의 근간을 지키는데 협력하라고 촉구했습니다.



김영호 의원은 올해의 사자성어로 선정된 '공명지조'(共命之鳥·머리가 두 개인 상상 속의 새 공명조의 한쪽 머리가 죽으면 다른 머리도 죽을 수밖에 없다)를 언급한 뒤 "황교안 대표와 한국당의 파괴적 행보에 공명조의 어리석음이 그대로 투사된다"고 지적했습니다.



박경미 의원은 미셸 오바마의 말 '저들이 저급하게 갈 때 우리는 품위 있게 간다' (When they go low, we go high)를 언급한 뒤 "모든 상황을 국민이 평가할 것"이라고 했습니다.