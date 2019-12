몬스타엑스, 사우디서 화려한 무대…스티브 아오키와 협업까지

그룹 몬스타엑스가 'MDL 비스트 페스트' 무대에 올라 사우디아라비아의 밤을 화려하게 수놓았다.



몬스타엑스는 지난 21일(이하 현지시간) 사우디아라비아 리야드 등지에서 개최된 'MDL 비스트 페스트(MDL BEAST FEST)' 메인 스테이지 더 빅 비스트(The Big Beast) 무대에 올랐다.



이번 페스티벌에는 스티브 아오키, 아프로잭, 데이비드 게타, 마틴 게릭스, 리햅, 티에스토 등 세계적인 아티스트들이 대거 참석했다. K팝 아티스트 참석자는 몬스타엑스가 유일했다.



몬스타엑스의 아랍권 국가 첫 공연임에도 이날 관객석에는 이들을 응원하는 응원봉과 플래카드, 사진 등이 눈에 띄었다.



먼저 몬스타엑스는 힘 있는 퍼포먼스가 인상적인 'FOLLOW'로 흥을 돋우며 무대를 시작했다. 이어 강렬함, 달콤함 등 다채로운 콘셉트의 음악을 소화하며 관객들과 호흡했다.



최근 발표한 'MIDDLE OF THE NIGHT'를 비롯해 'SOMEONE'S SOMEONE', 'WHO DO U LOVE?' 등 많은 사랑을 받았던 미국 싱글을 연이어 펼쳤다. 또 '열대야', 'Party Time', '하얀 소녀', 'See You Again', 'Alligator'와 'Oh My!', '폭우' 등 무대로 뜨거운 환호를 끌어냈다.



더불어 이날 세계적인 DJ 겸 프로듀서 스티브 아오키와 깜짝 협업 무대를 마련해 관객들을 깜짝 놀라게 했다. 협업 곡 'Play it Cool'을 발표하며 인연을 맺은 두 팀은 지난 9월 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌 라스베이거스 2019' 무대에 이어 또 한 번 호흡을 맞췄다.



몬스타엑스는 EDM 사운드의 'Rodeo'로 공연의 마지막을 화려하게 장식했다. 약 13곡의 무대, 실제 콘서트를 방불케 하는 공연이었다. 팬들은 곡 떼창, 뜨거운 함성으로 화답했다.



몬스타엑스 멤버 아이엠은 "사우디아라비아에서는 처음으로 저희의 무대를 보여드린다. 그만큼 기대도 컸고 또 고민도 많았는데 그런 걱정들이 무색할 만큼 많은 몬베베 분들이 와주셨고, 관객분들 역시 공연을 재밌게 즐겨주셔서 뿌듯하고 행복했다"면서 "함께해주신 모든 몬베베(몬스타엑스 팬클럽)와 관객분들께 정말 감사드리고, 다음에는 몬스타엑스의 월드투어 공연으로 다시 만날 수 있게 된다면 정말 좋겠다"고 공연 소감을 밝혔다.



'MDL 비스트 페스트'는 지난 19~21일 3일간 사우디아라비아 수도 리야드에서 음악, 예술, 문화 등을 아울러 진행된 페스티벌이다.



[사진=스타쉽엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)