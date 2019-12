전 세계인들이 가장 즐겨 듣는 캐럴이죠. 머라이어 캐리의 'All I Want for Christmas is You'가 '미국 빌보드 핫 100'에서 정상을 차지했습니다.



1994년 발표된 이후 25년 만에 처음이고요, 크리스마스와 관련된 노래가 핫 100 차트 1위에 오른 건 60년 만에 처음입니다.



그동안 빌보드 규정상 차트 진입이 어려웠지만, 규정이 바뀌면서 핫 100 차트에 이름을 올리기 시작했습니다. 이전까지 거둔 최고 성적은 지난 1월에 기록한 3위입니다.



머라이어 캐리는 뉴욕타임스와 인터뷰에서 차트 1위에 오른 건 자신보다 팬들에게 더 의미 있는 일이라고 말했습니다.



이 노래의 가치를 증명할 다른 무엇이 필요하겠냐며, 이제야 말 그대로 즐길 수 있을 것 같다고 전했습니다.