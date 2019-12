12월만 되면 흘러나오는 겨울 시즌송이 이번에도 각종 음원차트에 이름을 올리고 있습니다.



아이유 씨가 2010년 발표한 노래 '미리 메리 크리스마스'가 차트에 진입하면서 겨울이 왔음을 알렸습니다.



매년 이맘때쯤이면 실시간 차트에 오르고 있는데요, 성시경 씨와 박효신 씨 등이 부른 '크리스마스니까' 역시 재진입하며 꾸준히 인기를 얻고 있습니다.



지금까지 역사상 가장 많이 팔린 크리스마스 앨범으로 기네스북에 등재된 머라이어 캐리의 'All I Want for Christmas is You'도 실시간 차트 상위권에 머물고 있고요, 2014년 발표한 아리아나 그란데의 'Santa Tell Me'도 식지 않는 인기를 보여주고 있습니다.



팝 보컬리스트이자 작곡가인 시아의 'Snowman'도 1년 만에 다시 사랑을 받고 있습니다.