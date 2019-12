가수 보아, 새 앨범 트랙리스트 공개..."겨울에 어울릴 만한 곡"

가수 보아(BoA, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 새 미니앨범 'Starry Night'(스타리 나이트) 트랙리스트가 공개됐다.



오는 11일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되는 이번 앨범은 타이틀 곡 'Starry Night'를 비롯해 'Black'(블랙), 'Butterfly'(버터플라이), 'I Don't Mind'(아이 돈트 마인드), '보여 (Think About You)', '말린 장미 (Dry Flower)' 등 겨울과 잘 어울리는 총 6트랙으로 구성되어, 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.



특히, 타이틀 곡 'Starry Night'는 추운 겨울 별이 빛나는 밤하늘을 바라보며 온기를 나누는 두 사람의 모습을 표현한 따뜻한 감성의 러브송으로, 가수 크러쉬(Crush)가 피처링, 보아와 환상적인 호흡으로 곡의 매력을 배가시킨 만큼 뜨거운 반응이 기대된다.



보아는 타이틀 곡 'Starry Night'의 작사는 물론, 수록곡 'Black', '말린 장미 (Dry Flower)'의 작사·작곡에도 참여해 싱어송라이터다운 면모를 다시 한번 확인할 수 있다.



이번 앨범에 대해 보아는 "겨울에 어울릴 만한 노래들을 담아 많은 분들께 따뜻한 감성을 전달하고 싶었다. 이지 리스닝(Easy-Listening) 곡들로 채운 만큼 편하게 들어주셨으면 좋겠다"고 전했다.



또한 오늘 낮 12시, 보아 공식 페이스북 및 각종 SNS의 SMTOWN 계정 등을 통해 새 앨범 수록곡 분위기를 미리 만날 수 있는 첫 번째 하이라이트 클립이 공개될 예정이어서 새 앨범에 대한 관심을 증폭시킬 것으로 보인다.



한편, 보아의 두 번째 미니앨범 'Starry Night'는 12월 11일 음반으로도 발매된다.



(SBS funE 강경윤 기자)