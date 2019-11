YG 떠난 씨엘, 프로젝트 앨범 '사랑의 이름으로' 12월 발매

가수 씨엘(CL)이 프로젝트 앨범으로 돌아온다.



씨엘 측은 29일 프로젝트 앨범 '사랑의 이름으로(In The Name Of Love)' 티저 영상을 씨엘 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 공개했다.



씨엘의 독자 행보의 시작을 알리는 '사랑의 이름으로' 티저에는 당당하게 홀로서기에 도전한 그의 심경이 담겼다. "여기까지가 내 한계/이렇게 이겨서 뭐해/처음으로 돌아가자" 등 가사에서 씨엘이 대중과 팬들에게 전하고자 하는 이야기가 엿보인다.



오는 12월 4일 발매되는 '사랑의 이름으로'는 씨엘이 그룹 2NE1(투애니원) 해체 당시부터의 3년간 일들을 일기 형식으로 담은 프로젝트 앨범이다. 씨엘이 이달 초 YG엔터테인먼트와 결별한 후 처음 발표하는 앨범이다.



씨엘이 오랜 공백기를 깨고 선보이는 이번 앨범은 6트랙으로 구성된다. 오는 12월 4일부터 매주 2곡씩 3주에 걸쳐 발표된다.



씨엘은 향후 '사랑의 이름으로' 공식 사이트를 통해 매주 다른 버전의 앨범 아트를 선보이겠다는 계획이다. 음악과 어울리는 아트워크, MD(Merchandise) 등도 공개된다.



지난 2009년 2NE1으로 데뷔한 씨엘은 국내외를 아우르는 활발한 활동을 펼쳐왔다. 이달 초 약 10년간 동고동락한 YG엔터테인먼트와 계약이 만료됐고, 홀로서기에 나섰다. 최근 유튜브 채널을 개설하며 본격적인 솔로 활동의 시작을 알렸다.



