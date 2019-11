크리스마스 하면 가장 먼저 떠오르는 영화 '러브 액츄얼리'가 다음 달 18일 재개봉합니다.



크리스마스를 앞둔 영국 런던에서 저마다 사랑을 이야기하는 여덟 커플의 사연을 로맨틱하게 다룬 영화로, 2003년 개봉해 지금까지 많은 사랑을 받고 있죠.



특히 'All You Need is Love'와 'All I Want For Christmas Is You' 등의 OST는 겨울만 되면 빼놓을 수 없는 설레는 음악으로 기억되고 있는데요.



인기에 힘입어서 국내에서는 2013년과 2015년, 2017년 크리스마스를 앞두고 세 차례나 재개봉되기도 했습니다.



이번 스페셜 재개봉으로 멜로 영화가 뜸한 12월 극장가에 따뜻한 시간을 선물할 예정입니다.