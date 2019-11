스윗소로우, 3인조로 2년만에 컴백 "더 끈끈해져 뭉쳤다"

그룹 스윗소로우(인호진 송우진 김영우)가 컴백 티저로 기대감을 한껏 끌어올렸다.



스윗소로우는 13일 정오 공식 SNS에 정규 5집 PART.1 'NEW DAY(뉴 데이)'의 타이틀곡 '다 잘될 거라 생각해' 티저를 게재했다.



모노 톤의 영상 속 스윗소로우는 감성 가득한 프랑스 거리에서 등장했다. 고풍스러운 건물이 늘어선 골목 곳곳, 강가 근처를 걷는 세 멤버의 모습은 한 편의 영화를 보는 듯한 느낌을 선사했다.



여기에 영상과 함께 흘러나오는 멜로디와 가사가 신곡에 대한 궁금증이 높아지고 있다. 특히 스윗소로우 특유의 상쾌한 멜로디와 '날 지켜봐 줘'라는 가사가 어우러진 티저는 팬들의 이목을 집중시키기 충분하다는 평이다.



약 2년 만에 정식 컴백을 선언한 스윗소로우. 이들의 정규 5집 PART.1 'NEW DAY'는 스윗소로우의 음악적 컬러를 확실하게 담아낸 앨범이 될 것이라는 귀띔이다.



스윗소로우컴퍼니 측은 "인호진, 송우진, 김영우 세 멤버가 변화 후 더욱 끈끈하게 뭉쳐 완성한 앨범"이라며 "새로워진 스윗소로우가 보여드릴 음악에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.



한편, 스윗소로우의 정규 5집 PART.1 'NEW DAY'는 오는 15일 정오 각종 온라인 음원 사이트에 공개된다.



사진=스윗소로우컴퍼니 제공



(SBS funE 강경윤 기자)