방탄소년단, 美 '빌보드 200' 1년 지킨 첫 K팝 그룹

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드에서 K팝 새 역사를 써 내려가고 있다.



6일(이하 현지시간) 빌보드는 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)'가 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 차트에 누적 52주 이름을 올렸다고 밝혔다.



이로써 방탄소년단은 '빌보드 200' 순위권에서 1년을 유지한 첫 K팝 가수가 됐다. 이에 대해 빌보드는 "다른 어떤 가수의 기록도 훌쩍 넘어선다"고 의미를 뒀다.



지난해 8월 발매된 이 앨범은 발매 직후인 9월 '빌보드 200' 1위를 차지했고, 지난 5일 이 차트에 165위로 재진입했다.



이 앨범은 지난해 11월 미국 레코드산업협회로부터 한국 가수 최초 골드 앨범(판매량 50만 장) 인증을 받기도 했다. 이번 주까지 미국에서 110만 장을 판매해 플래티넘(100만 장 이상)에 등극했다.



방탄소년단은 앞서 11개월 안에 3장의 앨범을 '빌보드 200'에 연속해서 올려놓기도 했다. 이번 주에는 '러브 유어셀프 결 앤서'와 함께 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL: PERSONA)'도 이 차트에 올려놨다.



[사진=빅히트 엔터테인먼트]



