태연 컴백 D-DAY, 정규2집 'Purpose'…타이틀곡 '불티'

'믿고 듣는 보컬' 그룹 소녀시대 멤버 태연이 정규 2집 '퍼포즈(Purpose)'로 컴백한다.



태연 소속사 SM엔터테인먼트는 28일 이날 오후 6시 태연의 정규 2집 '퍼포즈'가 각종 음악 사이트에서 공개된다고 밝혔다.



타이틀곡 '불티 (Spark)' 뮤직비디오도 태연 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시 오픈된다. 오프라인 음반 또한 이날 발매된다.



'불티 (Spark)'는 감정을 휩쓰는 멜로디, 호소력 있는 목소리가 어우러진 얼터너티브 소울 팝 장르의 곡이다. 태연이라는 아티스트의 자아와 비전을 불티에 빗대어 은유적으로 표현한 가사가 인상적이다. 뮤직비디오에는 신곡의 강렬한 분위기와 태연의 과감한 변신이 담겼다.



이번 앨범에는 이별 후 느끼는 상실감을 그린 애절한 분위기의 'Here I Am(히어 아이 엠)', 강렬한 사랑의 이끌림을 풍부한 멜로디에 담은 'Love You Like Crazy(러브 유 라이크 크레이지)', 빈티지한 스트링 음향이 돋보이는 재즈 기반의 발라드 곡 'Do You Love Me?(두 유 러브 미?)', 한결같은 사랑을 중력에 비유한 팝 발라드 곡 'Gravity(그래비티)' 등 지난해 단독 콘서트에서 선보인 미발표곡들도 수록된다.



또한 모던한 피아노 음향과 태연의 힘 있는 보컬이 어우러진 'Find Me(파인드 미)', 재즈 분위기의 악기 연주가 특징인 얼터너티브 알앤비 장르의 '하하하 (LOL)', 이별의 슬픔을 그린 애절한 분위기의 블루스 록 장르 곡 'Better Babe(베터 베이베)', 오래된 연인을 향한 믿음과 애정을 와인에 비유한 알앤비 팝 장르 곡 'Wine(와인)', 사랑에 빠져 특별해진 일상의 설렘을 표현한 알앤비 장르의 'City Love(시티 러브)' 등 신곡 10곡도 실린다.



이번 앨범은 오프라인 음반에만 수록되는 싱글 발표곡 '사계 (Four Seasons)'와 'Blue(블루)'까지 모두 12곡으로 구성된다.



[사진=SM엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)