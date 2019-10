'컴백' 투모로우바이투게더 "저희만의 '9와 4분의 3 승강장'은 ○○○"

그룹 투모로우바이투게더(TXT, 수빈 연준 범규 태현 휴닝카이)가 자신들만의 '9와 4분의 3 승강장'에 대해 고백했다.



투모로우바이투게더는 21일 오전 11시 서울 서대문구 연세대학교 신촌캠퍼스 백주년기념관 콘서트홀에서 열린 정규 1집 '꿈의 장: MAGIC' 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '9와 4분의 3 승강장'을 소개하며 자신들만의 공간에 대해서도 설명했다.



타이틀곡 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)'는 뉴 웨이브(New Wave)가 더해진 신스 팝(Snyth Pop) 장르의 곡으로, '나와 친구들에게만 허락된 우리만의 특별한 마법의 공간으로 도망가자'라는 내용을 담았다. '9와 4분의 3 승강장'은 곧 자신들만의 특별한 마법의 공간을 의미한다.



태현은 "저희만의 '9와 4분의 3 승강장'은 연습실이라고 생각한다"며 "함께 연습하고 땀 흘리는 공간이 저희만의 소중한 공간이다"고 생각을 밝혔다.



휴닝카이와 수빈 또한 그룹의 공간으로 '연습실'을 꼽은 후 각자 개인적으로 소중히 여기는 공간을 공개했다.



휴닝카이는 "개인적인 공간으로는 회사의 '보컬 룸'을 꼽고 싶다"며 "그곳에서 노래를 듣거나 부르면서 '힐링'한다"고 말했다.



이어 수빈은 "회사의 '작업실 룸'이 저만의 비밀스러운 장소인 것 같다. 혼자만의 시간을 보내고 싶을 때, 그곳에서 작사, 작곡, 영화-음악 감상, 노래 등을 한다"고 털어놨다.



새 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'New Rules', '간지러워 (Roller Coaster)', 'Poppin' Star', '그냥 괴물을 살려두면 안 되는 걸까', 'Magic Island', '20cm', 'Angel Or Devil' 등 8곡이 담겼다.



투모로우바이투게더는 이날 오후 6시 새 앨범 전곡 음원, 타이틀곡 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)' 뮤직비디오를 공개한다. 이어 7시 'TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet' 전 세계 생방송으로 팬들을 만난다.



[사진=빅히트 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)