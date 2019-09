가수 강다니엘이 말레이시아 쿠알라룸푸르 팬들에게 감사 인사를 전했다.지난 21일 자신의 SNS에 "KANG DANIEL FANMEETING : COLOR ON ME IN KUALA LUMPUR 쿠알라룸푸르~ 또 만나요"라며 쿠알라룸푸르 팬미팅 사진을 게재했다.공개된 사진에서 강다니엘은 '어두운 세상에 빛이 되어줘 고마워요'라는 푯말을 들고 미소를 짓고 있었다. 파란색 수트를 착용해 황금색 머리의 미모를 돋보이게 했다.또 다른 사진에서는 강다니엘을 향한 팬들의 사랑을 느낄 수 있었다. 쿠알라룸푸르 팬들은 '강다니엘'이라 적힌 플랜 카드를 동시에 들고 스타에 대한 애정을 드러냈다.강다니엘은 솔로 데뷔 이후 SNS를 통해 팬들과 적극적으로 소통하고 있다.(SBS funE 김지혜 기자)