세븐틴 정규3집, 하루 음반 판매량 전작 대비 3배 증가

그룹 세븐틴 새 앨범 'An Ode'가 각종 음반 차트에서 1위를 차지했다.



18일 세븐틴 소속사 플레디스엔터테인먼트는 세븐틴의 음반 순위 현황을 소개했다.



지난 16일 발매된 세븐틴 정규 3집 'An Ode(언 오드)'는 앨범 발매 이후 각종 국내 음반 사이트에서 실시간 차트 1위를 차지한 것에 이어 최대 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에서도 일간차트 1위에 올랐다.



더불어 16일 기준 음반 판매 사이트 신나라레코드, 핫트랙스, 예스24, 교보문고 등에서도 정상을 차지했다.



이번 새 앨범은 발매 단 하루 만에 판매량 16만 장을 돌파했다. 전작인 미니 6집 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)' 1일 판매량의 3배를 뛰어넘는 판매고다.



새 앨범 발매 직후 세븐틴은 미국 빌보드, MTV, 영국 NME 등 해외 매체에서 집중 조명을 받았다. 또 아이튠즈 K-POP 앨범 차트 24개 지역 1위를 차지하는 등 해외 음악 팬으로부터 좋은 반응을 얻고 있다.



세븐틴은 오는 19일 케이블 채널 Mnet '엠카운트다운'에서 컴백 무대를 펼친다.



[사진=플레디스엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)