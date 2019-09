정세운, 10월 새 미니앨범 'DAY'로 컴백…싱어송라이터 활약 기대↑

가수 정세운이 오는 10월 2일 컴백한다.



정세운 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 17일 "전날 오후 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널에 정세운 새 미니앨범 'DAY(데이)'의 '커밍순 이미지'를 공개했다"고 밝혔다.



공개된 이미지에는 각각 햇살과 달을 담아낸 폴라로이드 사진 두 장이 진한 파란색 배경 위에 펼쳐져 있다.



이미지는 'JEONG SE WOON MINI ALBUM DAY 2019.10.2 COMING SOON'이라는 문구로 앨범 정보를 전달했다. 'DAY IN(데이 인)'과 'DAY OUT(데이 아웃)'이라는 문구는 이 이미지와 밀접하게 관련된 것으로 보여 어떤 의미를 지닌 것인지 궁금증을 유발한다.



이번 앨범은 정세운이 지난 3월 발표한 '±0 (플러스 마이너스 제로)'에 이어 약 7개월 만에 발표하는 신보다.



데뷔곡 'JUST U(저스트 유)'부터 최근 싱글 '내 이름을 부르면(When you call my name)'까지 댄스와 발라드, 기타곡 등 다양한 장르를 넘나들며 음악적인 능력을 보여준 정세운이 이번 새 앨범으로 들려줄 음악에 관심이 쏠린다.



직접 곡의 작사와 작곡에 참여, 서정적인 멜로디와 뛰어난 표현력을 담아낸 가사로 청자들의 감성을 자극해온 정세운은 이번 앨범 'DAY'에서도 싱어송라이터로서 활약할 전망이다.



[사진=스타쉽엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)