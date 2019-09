리얼미터 "조국 법무부 장관 임명, 잘못했다 50% vs 잘했다 47%"

문재인 대통령이 조국 법무부 장관을 임명한 것을 두고 '잘못했다'는 여론과 '잘했다'는 여론이 오차범위 내에서 팽팽한 접전을 벌이고 있다는 조사 결과가 10일 나왔습니다.리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 9일 전국 19세 이상 성인 501명을 대상으로 조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±4.4%포인트)한 결과, 조 장관 임명에 대해 '잘못했다'는 여론은 49.6%(매우 잘못했음 43.2%, 잘못한 편 6.4%)였습니다.'잘했다'는 여론은 46.6%(매우 잘했음 32.6%, 잘한 편 14.0%)로 조사됐습니다.'잘못했다'는 여론이 '잘했다'는 여론을 3.0%포인트 앞섰지만, 격차는 오차범위(±4.4%포인트) 내였습니다.모름·무응답은 3.8%로 조사됐습니다.'잘못했다'는 여론은 자유한국당 지지층(부정 95.5% vs 긍정 4.5%)에서 압도적이었고 무당층(66.7% vs 18.0%), 보수층(76.4% vs 21.5%)과 중도층(55.1% vs 41.7%)에서도 절반을 웃돌았습니다.60세 이상(65.4% vs 29.3%)과 50대(52.3% vs 45.3%), 대구·경북(61.2% vs 35.8%)과 부산·울산·경남(55.7% vs 39.4%), 경기·인천(51.0% vs 44.6%)에서도 '잘못했다'는 여론이 많았습니다.'잘했다'는 여론은 더불어민주당(부정 11.7% vs 긍정 86.2%)과 정의당(28.8% vs 69.1%) 지지층, 진보층(24.1% vs 71.6%)에서 압도적이었습니다.30대(32.3% vs 62.3%)와 40대(45.2% vs 53.6%), 20대(44.0% vs 51.8%), 광주·전라(38.7% vs 55.9%)와 대전·세종·충청(44.4% vs 55.6%), 서울(45.6% vs 50.2%)에서도 '잘했다'는 여론이 많았습니다.자세한 조사 개요 및 결과는 리얼미터 홈페이지를 참조하면 됩니다.(사진=리얼미터 제공, 연합뉴스)