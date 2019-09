국내최대 성매매 사이트 '밤의 전쟁' 뒷배 경찰관 구속

70만 회원을 보유한 국내 최대 성매매알선 사이트 '밤의 전쟁' 운영자로부터 돈을 받고 뒤를 봐준 경찰관이 구속됐습니다.



경기남부지방경찰청 사이버수사대는 뇌물수수, 공무상비밀누설 혐의로 서울의 한 경찰서 소속 A 경위를 구속해 검찰에 송치했다고 4일 밝혔습니다.



A 경위는 평소 알고 지내던 밤의 전쟁 사이트 운영자 B 씨로부터 2015년부터 1년여간 7천여만 원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있습니다.



그는 B 씨가 이 사이트를 운영한다는 사실을 알면서도 단속하지 않고 B 씨의 수배 여부 등을 알려주는 대가로 돈을 받은 것으로 조사됐습니다.



B 씨는 자신의 계좌 대신 함께 사이트를 운영하던 C 씨의 계좌를 이용해 A 경위에게 돈을 건넨 것으로 파악됐습니다.



이후 B 씨는 2017년 이 사이트에 대해 경찰이 단속을 벌일 때 적발돼 구속됐습니다.



B 씨가 구속된 뒤 C 씨가 사이트의 이름을 바꿔 계속 운영했고 경찰은 다시 수사를 벌여 필리핀에 머물던 C 씨를 귀국하도록 해 지난달 구속했습니다.



A 경위가 뇌물을 받은 사실은 이번 C 씨에 대한 수사 과정에서 C 씨 계좌의 돈이 A 경위에게 흘러간 정황을 경찰이 포착하면서 드러났습니다.



A 경위는 혐의를 대체로 인정하는 것으로 전해졌습니다.



앞서 경찰은 2014년 4월부터 올해 7월까지 일본에 서버를 둔 이 사이트를 운영하며 성매매업소들을 홍보해주고 광고비 명목으로 돈을 받아 챙겨온 혐의로 C 씨를 구속해 송치했습니다.



이 사이트는 가입한 회원이 70만 명이 넘고, 사이트에 게시된 성매매 후기가 21만여 건에 이르는 국내 최대 성매매알선 사이트입니다.